Hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju, koja je s lakoćom preskočila prvu prepreku u kvalifikacijama za EURO 2024. godine pobijedivši Grčku 32-22, sada čeka utakmica 2. kola protiv Bosne i Hercegovine.

Utakmica protiv BiH se igra sutra u Cazinu s početkom u 20 sati.

Premda je ostao bez najbolje srednje vanjske igračice Valentine Blažević (tek je počela s treningom nakon ozljede), dvije sjajne kružne napadačice kapetanice Katarine Ježić (ozljeda) i Ane Debelić (porod) te vratarke Ivane Kapitanović (ozljeda), izbornik reprezentacije Nenad Šoštarić dobro je pripremio ekipu i ostvario cilj, a to su bili bodovi protiv Grčke.

Protiv Bosne i Hercegovine, hrvatske rukometašice nikada nisu igrale službenu utakmicu. Bosna i Hercegovina je tek nedavno uspjela složiti solidnu reprezentaciju i ući u sustav kvalifikacija za velika natjecanja.

Izbornik Nenad Šoštarić osvrnuo se na suparnice i što očekuje od ove utakmice.

"Sve su to dobre igračice. Ali njihov je osnovni problem to što imaju malo okupljanja, malo međunarodnog iskustva i to je faza neuigranosti i osjećaj kako je to igrati protiv nekoga tko ima drugačiju školu rukometa. Hrvatska je već, tu možemo biti malo prepotentni, postala ime u rukometu i mi u svaku utakmicu idemo pobijediti", kazao je Šoštarić

Na klupi BiH je izbornik Adnan Bašić, a od igračica koje treba izdvojiti, svakako treba pripaziti na desnu vanjsku Edinu Demić, članicu francuskog sastava Le Pouzin HB07. Ona je u susretu protiv Rumunjske zabila pet pogodaka. Isto toliko postigla je i Azra Topčić (ŽRK Krajina Cazin), a četiri pogotka dala je Armina Isić (HC Dacia Mioveni, Rum). Tu je vrlo dobra vratarka Anica Gudelj, koja trenutačno nastupa za rumunjsku CSM Coronu Brasov. Ona je protiv Rumunjske u 1. kolu skupila devet obrana.

Bosna i Hercegovina je do sada samo jedanput sudjelovala u završnoj fazi kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Bilo je to za natjecanje 2008. godine, kada su u pet susreta ostvarile dvije pobjede, protiv Grčke (28-18) te Izraela (28-20) i doživjele tri poraza. Poraz od Rumunjske u 1. kolu kvalifikacija za EURO 2024. godine 17-49, najteži je poraz Bosne i Hercegovine u kratkoj povijesti njihovih kvalifikacija i ujedno najveća pobjeda Rumunjske do sada.

