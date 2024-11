Hrvatska ženska rukometna reprezentacija spremno očekuje početak Europskoga rukometnoga prvenstva koji se od 28. studenog do 15. prosinca odvija u Austriji, Mađarskoj i Švicarskoj. Hrvatske rukometašice nemaju nimalo lagan start. Odmah na početku čeka ih Danska, jedna od favorita turnira.

Prvu utakmicu naših rukometašica od 20 i 30 u petak

Ipak u hrvatskome taboru traje optimizam uoči derbija koji je na rasporedu u petak 29. studenog u 20.30 h. Među onima koje su spremne 'potući' se Dankinjama je i Tina Barišić, sjajna lijeva vanjska Podravke i jedna od uzdanica izbornika Obrvana. Razgovarali smo s Tinom koja nam je otkrila što očekuje od turnira. Odmah na početku priznala nam je da uz veliko uzbuđenje osjeća onu pozitivnu tremu.

"Ma ima malo nervoze. Normalno, kad je tako veliko prvenstvo. Ali svi jedva čekamo da krene", rekla je 24-godišnja rukometašica.

Fortuna se nije baš nasmiješila ždrijebu Hrvatske u skupinama. Hrvatske rukometašice za prolaz dalje morat će se boriti u skupini s Danskom, jednim od favorita i s domaćinima Švicarskom. Tu su i Farski otoci za koje Tina ističe da ih ne treba uzimati zdravo za gotovo.

"Istina, stvarno nam je grupa jako teška. Ne smijemo zaboraviti ni Farske otoke koji se sve više dižu, kao što je i Švicarska u zadnjih par godina dosta napredovala. Švicarkama se čak predviđa da će završiti među prvih osam, a uz to su i domaćini. Imamo stvarno tri jaka suparnika. Otvaramo s Danskom koja je i najjača u našoj skupini, ali opet moraju to pokazati na terenu. Ponavljam da ne treba podcijeniti ni Farske otoke koje svi smatraju autsajderima, a to su sve cure koje igraju većinom po Danskoj gdje se igra brzi rukomet s puno trke. Ipak o prolasku skupine ovisit će o nama i Švicarskoj. Ta zadnja utakmica mogla bi biti i odlučujuća za prolaz dalje."

Prvi ispit na Euru bit će i najteži. Dankinje uz Francuskinje i Norvežanke su jedne od favorita, ali to ne uznemiruje Tinu koja očekuje dobar 'fight' u petak.

"Protiv Danske ćemo morati voditi duge napade jer one priželjkuju brzu igru i u tome su najbolje. Morat ćemo pojačati trku za njima nazad, igrati čvrstu obranu i pametan napad. Moramo tehničke greške svesti na minimum jer takve ekipe iskorištavaju svaku grešku. Ako to uspijemo onda se možemo nadati pobjedi."

"Nećemo se predati. Nećemo ići s bijelom zastavom sutra na utakmicu. Mi ćemo dati sve od sebe pa ćemo onda vidjeti što bude. I njima je to isto prva utakmica. Ne znaju što očekivati od nas, tako da mislim da će biti zanimljiva utakmica", borbeno je najavila utakmicu hrvatska rukometašica.

Tina je imala dosta turbulentnu godinu. Krajem siječnja ove godine zadobila je ozljedu križnih ligamenta te se tek nedavno u listopadu vratila treninzima. Lijeva vanjska Podravke stoga je posebno motivirana što može igrati tako veliki turnir nakon velikog izbivanja.

"Jako me veseli što sam se ovdje nakon osam mjeseci izbivanja s terena. Od desetog se mjeseca vraćam u ritam utakmica tako da ni sama ne znam što očekivati od sebe. No dajem na treningu sve od sebe i na treneru je hoće li me koristiti ili ne. Ja sam uvijek tu, spremna da pomognem, ali naravno da je teško jer sam dugo izbivala, a slijedi nam teško natjecanje", skormna je bila Tina čije topove u desnoj ruci svi spremno očekujemo na turniru.

Obično je na velikim prvenstvima važna i dobra atmosfera u svlačionici. Poznato je kakve su sve vratolomije i šale izvodili hrvatski rukometaši pa nas je zanimalo ima li kakvih sličnih anegdota kod rukometašica.

"Mi smo smo malo mirnije od dečkiju haha. Puno se zezamo, smijemo i stvarno smo odlična ekipa. Pričamo međusobno o svemu ne samo o rukometu, tako da je atmosfera stvarno dobra", ostala je diskretna hrvatska rukometašica.

Ova Hrvatska puno je drugačija od Kraljica šoka koje su prije četiri godine odnijele broncu upravo protiv Dankinja. Naravno da je prerano išta predviđati, no pitali smo se može li ova pomlađena reprezentacija do sličnih uspjeha.

"Naravno da se nadamo uspjehu. Imamo još par cura koje su osvojile tu medalju prije četiri godine. Ima nas dosta novih i mislim da je svima želja i cilj od kad igramo rukomet osvojiti medalju na velikom natjecanju. Ali opet, to je sad predaleko. Moramo ići utakmicu po utakmicu i vidjeti kako ćemo proći", zaključila je Tina.

Hrvatske rukometašice otvaraju Europsko prvenstvo s Danskom u petak u 20.30

