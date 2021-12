Hrvatska ženska rukometna reprezentacija pobijedila je u prvom kolu drugog kruga Svjetskog rukometnog prvenstva Argentinu 28:22.

Kraljice šoka trenutno imaju dva boda u ovoj novoj skupini i još uvijek imaju šanse za prolazak. Hrvatska je i dalje bila oslabljena neigranjem Ćamile Mičijević, Dore Krsnik i Ivane Dežić koje su bile pozitivne na COVID-19.

Dobar start pa crna rupa

Hrvatske rukometašice dobro su krenule u susret, povele su 9:5, no od 18. minute postigle su samo tri, a primile čak devet golova, pa je Argentina na poluvremenu imala vodstvo 14:12.

U nastavku susreta Hrvatska je uspjela preokrenuti rezultat i u zadnjih 10 minuta izboriti pobjedu.

Fantastična Stela Posavec

Hrvatsku su do pobjede predvodile Stela Posavec s osam golova, Katarina Ježić i Valentina Blažević sa po četiri gola, dok je Tea Pijević imala 14 obrana. Kod Argentine najefikasnija je bila je Malena Cavo s pet golova.

Hrvatska će u drugom krugu odigrati još dvije utakmice, u petak (20.30 sati) protiv Španjolske te u nedjelju (18 sati) protiv Austrije.

Plasman u četvrtfinale izborit će dvije najbolje ekipe iz skupine.

Svjetsko prvenstvo u rukometu za žene, drugi krug

Hrvatska - Argentina 28:22

Kraj utakmice.

57' Još jednom Stela Posavec i prelomit će se ova utakmica, izgleda, na stranu Hrvatske. Nakon nje zabija i sestra Paula.

55' Zabija Stela Posavec sa sedam metara i vraća Hrvatskoj prednost.

52' Nevjerojatno je, ali Lara Burić zabija još jedan gol. Drži nas ona na životu sad trenutno. I Kapitanović na drugoj strani brani penal. Fantastično!

49' Mendoza ponovo bombardira iz vana, mučimo se da dođemo do izjednačenja, a onda Argentina lagano dolazi do vodstva od dva razlike.

47' Još jednom Burić zabija brzi pogodak, sjajna mini-serija ove 18-godišnjakinje.

46' Lara Burić zabija svoj prvi gol na Svjetskom prvenstvu i izjednačuje, no novo vodstvo Argentine je sa sedam metara.

43' Stela Posavec zabija, a za njom i sestra Paula. Nekako se držimo u napadu, ali obrana nam curi. Mendoza je zabila dva pogotka zaredom i Argentina vodi 1 razlike.

40' Tea Pijević je dobila isključenje, ali Ivana Kapitanović je stala na gol i odmah obranila penal, no zabile su Argentinke.

38' Kalaus zabija gol i to je izjednačenje. Jedna žustra, teška utakmica u egalu je ovo za Hrvatice.

35' Opet vodi Argentina, ali sretni smo jer je ovo samo 1 razlike. Argentinke su promašile penal. Tea Pijević odlično brani zasad, malo je uvukla strah u kosti Argentinkama, no moramo zabiti nešto na postavljenu obranu.

32' Stela Posavec otvara poluvrijeme pogotkom. Možda je ovo znak da ide povratak Hrvatske. Nakon toga brani Pijević i naše cure dolaze do izjednačenja.

31' Krenuli smo u drugo poluvrijeme. Blažević je, nažalost, promašila penal na startu.

Kraj prvog poluvremena.

28' Jako loše vijesti za naše rukometašice. Argentinke su povele s dva razlike, a ozlijedila se kapetanica Katarina Ježić koja je napustila teren. Također, dobio je žuti karton izbornik Nenad Šoštarić koji je imao što za prigovoriti sucima.

27' Turk je promašila zicer s crte i to je izjednačenje. Muče se Hrvatice i Argentinke to obilato koriste.

24' Argentinke su se probudile i vratile na -1. Šoštarić odmah zove time out.

21' Argentinke se ponovno približavaju na dva gola.

18' Konačno imamo +4. Hrvatice su istrčale kontru za najveću prednost na utakmici.

16' Ponovno se Hrvatska odlijepila, dva puta su naše rukoetašice zabile u nizu i imamo prednost od 3 gola. Pijević sjajno brani danas.

15' Argentinke su nam se približile, Cavo zavija za samo gol zaostatka.

12' Hrvatska je s igračicom manje, Ali Argentinke to ne uspijevaju iskoristiti igra se gol za gol i i dalje imamo +2.

9' Pijević sjajno brani, već je sakupila pet obrana.

8' Kraljice šoka su se odlijepile na 3 gola, ali samo nakratko. Argentinke su se vrlo brzo opet približile.

6' Odmah uzvraćaju naše djevojke zabile su gol pa se obranile i potom povećale vodstvo.

5' Argentina nakon pet minuta prvi put zabila, rezultat je 1:1.

4' Sjajno se brane naše djevojke, Argentinke nisu iskoristile još jedan napad.

3' Hrvatska je povela, Šimara je istrčala kontru i zabila prvi gol na utakmici.

2' Dugo je trajao prvi napad Argentine i Hrvatska se uspjela obraniti.

1' Počela je utakmica, Argentinke imaju prvi napad.

________________________________________________________________________________________________

15.00 Sjajna vijest uoči susreta s Argentinom. Naše rukometašice testirale su se na koronavirus u srijedu ujutro i sve su sve bile negativne.

_______________________________________________________________________________

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija u srijedu (15.30) igra protiv Argentine prvu utakmicu u drugom kolu Svjetskog prvenstva.

'Kraljice šoka' neće po posebno dobrome pamtiti povratak na svjetsku scenu, odnosno Castellon. Poraz od Brazila, dobro izdanje s Paragvajem i kupljena prilika da se možda u drugom krugu ipak domognu toliko priželjkivanog četvrtfinala, srušili su COVID-19 i loših deset minuta na kraju protiv Japana. Hrvatska je tako u drugi dio prvenstva ušla bez bodova.

Otpala ključna igračica

U utorak navečer stigla je još jedna loša vijest - protiv Argentine neće moći igrati Dora Krsnik jer je stigao novi rezultat njenog PCR testa prema kojem je pozitivna na koronavirus.

Hrvatska će tako drugi krug Svjetskog prvenstva otvoriti protiv Argentine bez vanjskih igračica Dore Krsnik, Ćamile Mičijević i Ivane Dežić koje su ostale u samoizolaciji u hotelu u Castellonu. Njih tri nisu smjele igrati ni u ponedjeljak protiv Japana koji je pobijedio Hrvatsku s 28-26 i tako joj na minimum sveo izglede za plasman u četvrtfinale.

Prvi suparnik u drugom krugu, Argentina, je još jedna nagazna mina ovoga Svjetskog prvenstva. Zbog stalnog napretka brojnih igračica koje nastupaju u Europi, ali i svih slabosti koje ima Hrvatska nakon pojave koronavirusa u njezinim redovima i Argentina može biti jako opasna.

„Mnoge argentinske reprezentativke nastupaju u Europi, pogotovo u Španjolskoj, ali ih ima i drugdje, u Norveškoj primjerice. Igraju obranu 6-0 i kao u nogometu, to je vrlo borbena ekipa koja igra do krajnjih granica“, rekao je hrvatski izbornik Nenad Šoštarić.

Uzdrmane 'Kraljice šoka'

Hrvatske rukometašice su ipak ostale uzdrmane nakon bolnog poraza od Japana što je potvrdio i sam izbornik.

„Mi moramo isprati gorak okus i moramo pobijediti. Imali smo jedno loše i jedno dobro poluvrijeme protiv Brazila. Potom smo odigrali korektnu utakmicu protiv Paragvaja, a čak i protiv Japana naša predstava nije bila loša. No, nedostajale su nam jako dvije vanjske igračice. S njima bi to dobili bez problema. No, situacija je takva i radi sebe moramo biti pravi u srijedu. Previše smo truda uložili da bi olako otišli doma“, poručio je Šoštarić.

Početak utakmice je u 15.30, a prijenos je na RTL 2. Uvodna emisija počinje u 15 sati.

Susret možete pratiti i u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr.