Hrvatska rukometna reprezentacija u subotu će u kvalifikacijama za Olimpijske igre u Parizu snage odmjeriti s Njemačkom, a utakmica je po rasporedu u 14.30 sati.

Novom izborniku hrvatske reprezentacije, Daguru Sigurdssonu, sjajno je krenulo pa je već na samom startu kvalifikacijskog turnira svladao Austriju rezultatom 35-29.

Međutim, čeka ga ipak nešto teži zadatak s dobro poznatom reprezentacijom. Naime, Islanđanin je Njemačku reprezentaciju prije osam godina doveo do europskog zlata u Poljskoj.

Denis Špoljarić, nekadašnji hrvatski reprezentativac koji je danas Sigurdssonov pomoćnik za njemački Bild pokušao je odgovoriti kako je novi izbornik tako 'hladno' uspio smiriti hrvatske rukometaše i pobijediti Austriju.

"Dagur je uspio spustiti emocije. Kako mu je to uspjelo? Nemam pojma. On je takav tip, kad si s njim, imaš osjećaj da će sve biti dobro. Mi Hrvati smo često euforični, ponekad treba obuzdati euforiju da stvari funkcioniraju. I to je učinio", objasnio je Špoljarić.

Njemački rukometaši znaju što je hladna glava ovog Islanđanina pa i nisu toliko iznenađeni ovim ishodom, a sigurni su i da će baš ono dobro doći Hrvatskoj.

""Prilično sam siguran da će biti jako, jako dobar za hrvatsku reprezentaciju. Nije imao puno vremena za pripremu, no poznat je po tome da smišlja nesvakidašnje stvari. Prilično sam siguran da će to pripremiti i za nas", rekao je njemački reprezentativac Rune Dahmke.