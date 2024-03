Očito je kako je Sigurdsson kliknuo na prvu s igračima, no posao još nije gotov. Uoči susreta s Njemačkom s našim reprezentativcem Lukom Cindrićem u Hannoveru je razgovarala RTL-ova reporterka Ines Goda Forjan.

Hrvatska je na najbolji mogući način otvorila ovaj olimpijski kvalifikacijski turnir u Hannoveru i zbog toga je danas ovdje na početku treninga raspoloženje sjajno. Idemo odmah čuti sve od Luke Cindrića. Luka, Austrija je apsolvirana. Vjerujem da se danas itekako lakše diše u reprezentaciji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Probili smo ledo i mislim da smo odigrali odličnu utakmicu. Mislim da se osjetila ta nervoza, taj pritisak i na rezultatu i na nekim greškama, ali eto, uspjeli smo održati visoku kvalitetu igre cijelu utakmicu i znali smo da će doći naših pet minuta. To smo iskoristili i zato mislim da na kraju možemo biti zadvoljni s rezultatom."

"Zanimljivo je sinoć bilo promatrati novog izbornika Davora Sigurdssona koji je djelovao mirno i staloženo. Na samom kraju klupe djelovalo je kao da se ne upliće previše u igru. Zapravo je koristio samo time out za obraćanje vama igračima. A evo sad tu na treningu vidimo da hoda s jednim šalabahterom, zove vas nadimcima, trudi se postati dio momčadi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ta njegova sigurnost u sebe definitivno dobro utječe na ekipu, tako da to je pozitivna stvar i dobivamo stalno upute, kako on vidi neke stvari i eto, trudimo se u ovom kratkom vremenu to sve izrealizirati tako da mislim da je još puno napretka za igru. Pokazali smo i dobre i loše trenutke jučer, ali definitivno imamo puno boljih nego loših. Mislim da ćemo se u budućnosti više baviti ovim dobrim nego lošim."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nadamo se da će tako i biti. Čuli smo od izbornika da čak uči riječi naše himne. Držao je ruku na srcu. Dakle, trudi se zbilja postati Hrvat.

"Mislim da je to lijepa gesta. Svi smo ga lijepo primili i on nas, tako da mislim da je to jako bitno za rezultat. Moramo svi 'delat' kao jedan."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prvi korak prema Parizu smo napravili. No, sad nas čeka sutra njemačka reprezentacija s kojom smo odigrali zadnju utakmicu na proteklom Europskom prvenstvu. Pobijedili smo ih, no znamo da su Njemci i uoči tog susreta već osigurali plasman u polufinale, tako da nas sutra očekuje jedna potpuno drukčija utakmica.

"Sigurno, mislim da oni još nisu ništa postigli. Mislim da je veći pritisak na njima nego na nama. Također, ni mi nismo, naravno, ali ipak smo pobijedili Austriju koja je direktni konkurent. Mislim da ne treba previše kalkulirati. Na glavu se baciti kao u prvoj utakmici, dati sve od sebe i probati pobijediti."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Speaker2: Od 21 igrača koji ovdje u Hannoveru samo petorica su bila na Olimpijskim igrama, a to ste vi Karačić, Duvnjak, Mamić i Gojun. Svi ostali su itekako gladni i željni. Pretpostavljam da i vi stariji osjetite njihovu glad i želju za odlaskom na Olimpijske igre.

"Mi smo isto gladni Olimpijskih igara. Ne bih se puno vraćao u prošlost. Nismo napravili neki rezultat tako da smo uglavnom svi gladni, motivirani nekih rezultata i i sa željom za dokazivanjem, naravno u hrvatskom dresu. Mislim da je ovo idealna prilika da da da vratimo samopouzdanje ekipi i da pokažemo sebi, naciji i našim najbližima da vrijedimo puno. Mislim da je to dobar dobar turnirski početak za budućnost hrvatskog rukometa, za sve nas."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Čuli ste što ima za reći Luka Cindrić nakon pobjede nad Austrijom, a uoči sutrašnje utakmice s Njemačkom. Nastavka hrvatskog puta prema Olimpijskim igrama u Parizu.