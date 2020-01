Hrvatska će u nedjelju (16:30 sati) za jedino zlato koje joj nedostaje boriti protiv Španjolske. Utakmicu možete pratiti uživo na RTL televiziji i RTLplayu te na portalu Net.hr

Rukometaši Hrvatske u nedjeljnom finalu Europskog prvenstva u Stockholmu igrat će protiv Španjolske, branitelja naslova osvojenog prije dvije godine u Zagrebu, koja je u drugom polufinalu nadigrala reprezentaciju Slovenije sa 34:32 (20:15).

Španjolci su se prvi put odvojili na tri pogotka prednosti u 19. minuti, koju su do poluvremena povećali na +5 (20:15) i održavali je do 54. minute. U samoj završnici Slovenci su stigli do zaostatka od jednog pogotka, ali je golom Alexa Dujshebaeva Španjolska zapečatila prolaz u svoje drugo uzastopno finale Europskog prvenstva, a ukupno šesto.

Za pobjedu Španjolaca najzaslužniji su bili Angel Fernandez, Raul Entrerrios i Dujshebaev svaki sa po šest pogodaka. Strijelce Slovenije predvodio je Jure Dolenec sa sedam golova, a šest je postigao Blaž Janc.

‘Čeka nas nova teška utakmica’

Iako je nakon naše prve utakmice sa Španjolcima njihov izbornik pomalo podcjenjivački govorio da žele igrati protiv Hrvatske u finalu, sad se promijenila ploča. Nakon utakmice sa Slovenijom oglasili su se španjolski veterani Julen Aguinagalde i Raul Entrerrios.

“Ne znam kako Hrvati uvijek napune tribine, to je uvijek prednost, ali navikli smo na to…”, rekao je iskusni Aguinagalde, a još iskusniji Entrerrios je dodao:

“Bit će kao da Hrvati igraju kod kuće, to smo već vidjeli u prvom polufinalu. Čeka nas nova teška utakmica, ali jako uživam na ovom prvenstvu i želim tako nastaviti sve do posljednjeg dana. Znali smo da bi nam Slovenija mogla napraviti probleme, jer je to momčad s velikom kvalitetom. Patili smo u završnici, no strpljenjem i dobrim akcijama osigurali smo pobjedu. Ponosni smo što smo ušli u još jedno finale”, rekao je kapetan Španjolske reprezentacije.

Hrvatska će u nedjelju (16:30 sati) za jedino zlato koje joj nedostaje boriti protiv Španjolske. Utakmicu možete pratiti uživo na RTL televiziji i RTLplayu te na portalu Net.hr. Emisija Vrijeme je za rukomet počinje u 15.30 i također ju možete pratiti na RTL televiziji i RTLplayu.