Cure su pokazale da mogu puno i da su svim srcem ovdje, kazao je izbornik hrvatske ženske rukometne reprezentacije Nenad Šoštarić nakon pobjede protiv Mađarske (21-18) u susretu 2. kola A skupine Europskog prvenstva u Ljubljani.

"Odigrali smo odličnu obranu, a Tea je sjajno branila. Ono što smo htjeli to smo napravili, sveli smo utakmicu na mali broj golova. One su naviknute na utakmice sa preko 35-40 golova. Imali smo uspona i padova, ali to je normalno u tako važnoj utakmici. Svaka čast curama, bio je to nivo vrhunskog rukometa," kazao je izbornik hrvatske reprezentacije Nenad Šoštarić.

"Mađarska je ekipa koja puno trči, koja brzo završava napade i bilo je važno brzo se vraćati u obranu. Bili smo spremni i na njihovu igru sedam na šest. Dobro smo zatvarali igrače s crte," dodao je.

'Sada moramo dobiti Švicarsku'

Hrvatska se ovom pobjedom našla u odličnoj poziciji. U slučaju da u zadnjem kolu svlada, objektivno najslabiju ekipu u skupini, Švicarsku prenijet će dva boda.

"Nema tu previše filozofije, mi moramo dobiti Švicarsku kako bi prenijeli dva boda i kako bi puni samopouzdanja ušli u drugu rundu. Cure su pokazale da mogu puno i da su svim srcem ovdje," naglasio je Šoštarić zahvalivši se navijačima koji su bodrili "Kraljice šoka" u ljubljanskoj dvorani Stožice.

"Želim se zahvaliti publici koja je došla, naši navijači su bili strašan poticaj," zaključio je izbornik.

Hrvatsku su do pobjede vukle Valentina Blažević s devet golova, te Tea Pijević sa 14 obrana.

"Bilo je napeto. Branim u Mađarskoj pa znam ja njih, ali i one znaju mene. Obrana je bila sjajna, znale smo da ih moramo spustiti na mali broj golova i uspjele smo. Bilo je jako lijepo igrati u ovaj atmosferi. Vjerovale smo u sebe, drago mi je što smo izdržale svih 60 minuta," istaknula je Pijević.

"Presretna sam, odigrale smo fenomenalnu utakmicu. Odradile smo sve što smo se dogovorile. Bile smo agresivne u obrani i zaustavile smo njihov napad," dodala je Blažević.

"Sada moramo ozbiljno odratiti Švicarsku i nadam se kako ćemo u drugi krug prenijeti dva boda," kazala je.