Tresemo se još nakon finiša trilera između Portugala i Francuske, u kojem su Portugalci uspjeli kreirati čudo… Hrvatska nakon 20 godina neće vidjeti Olimpijske igre, olimpijski rukometni turnir. Portugal je u nedjelju navečer nevjerojatnom predstavom, preokretom i golom nekoliko sekundi prije kraja pobijedio Francusku u Montpellieru 29:28 i izborio Olimpijske igre umjesto Hrvatske. Dugo će se još pričati o ovoj utakmici, dugo ćemo razmišljati što se dogodilo. OVDJE čitajte što se sve događalo u ovoj šokantnoj utakmici.

FRANCUSKA – PORTUGAL 28:29: Nevjerojatno! Portugal zabio gol za pobjedu u posljednjim sekundama i Tokio; Hrvatska ostala bez OI

Drama en route for a HISTORIC berth to Tokyo 😱

Portugal 🇵🇹 score one before the buzzer over France and book the nation's first EVER ticket to the Tokyo Games in men's handball 👏

"And you can see what it means to them…" 🙌 pic.twitter.com/gHuljm0fwE

— CBC Olympics (@CBCOlympics) March 14, 2021