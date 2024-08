Slovenska rukometna reprezentacija od 21.30 na Olimpijskim igrama igra najveću utakmicu slovenskog rukometa ikad. Suparnik igračima Uroša Zormana je Danska, prvi favorit turnira, moćna selekcija koja je prava mašina koja melje igrom svoje suparnike. Branko Tamše, poznati slovenski trener, najavio nam je ovaj veliki dvoboj za čitavu Sloveniju. Naši su zapadni susjedi u sportskom zanosu...

U čemu je tajna uspjeha slovenskih rukometaša na OI?

"Hvala dragom Bogu pa je Slovenija, nakon 2020., kad smo posljednji put bili u polufinalu EP-a, uspjeli doći do polufinala i na Olimpijskim igrama, najvećem sportskom natjecanju na svijetu. Znači, svatko tko me sretne na ulici ovih dana po Velenju, svi pričaju o rukometu, pitaju kako ćemo proći, vidi se taj zanos u domovini. Euforija je kod nas u Sloveniji klasična za Balkan. Ne moram vama objašnjavati što znači kad je neka nacija u sportskom zanosu i kad je sport tema broj jedan u domovini, u ovom slučaju rukomet, što je meni kao rukometnom treneru i zaljubljeniku do krajnjih granica u ovaj sport, posebno godi", govori za Net.hr Branko Tamše.

Slijedi Danska u polufinalu. Može li se nastaviti slovenska rukometna bajka na OI?

"Jedva čekam utakmicu, svi pitaju kako ćemo proći, pričaju o polufinalu. Vuku me ljudi za ruku, baš su zainteresirani. I mene zanima kako će Slovenija reagirati, jer Danska i Slovenija igraju najljepši rukomet na OI. Jedva čekam s te strane, uz nadu i vjeru da bi Slovenija možda mogla napraviti svjetsko čudo i dobiti Dansku. Nakon utakmice protiv Norveške i Danske protiv Švedske, moram reći da sam još veći optimist. Skandinavski rukomet dominira na ovom turniru, a Slovenija je jedina reprezentacija koja je na frontu, na crti tom modernom, brzom i dinamičnom skandinavskom rukometu. Međutim, Švedska je pokazala kako i što protiv Danske i to bi nam trebao biti putokaz. Mislio sam stvarno da su Danci korak - dva ili tri ispred svih, ali vidjelo se u četvrtfinalu da se s njima da igrati. Ako netko može iznenaditi Dansku, onda je to Slovenija koja, ako bude imala dobar dan, ako bude na svom optimumu, najboljem izdanju, po svim parametrima rukometne igre, da svi pojedinci budu jako dobri, ako se sve bude prelilo u kolektiv, onda Slovenija može protiv Danske".

Favorit je Danska, naravno?

"Htio bih naglasiti i da je Danska protiv Slovenije favorit, da, što je možda i dobro. Danska je uz Francusku bila glavni favorit, ali domaćin je razočarao, debelo podbacio, dok su Danci opravdali sve moguće epitete koje se za njih vežu kad se priča o rukometu. Švedska je pokazala Sloveniji put, Švedska mora biti putokaz našim igračima što i kako protiv stroja zvanog Danska."

Kako komentira Branko Tamše rukometnu Hrvatsku na OI?

"Ja ne znam, iskreno, mislio sam nakon kvaliifkacija za Olimpijske igre, da će to biti bolje, pogotovo kad je došao Sigurdsson i kad se krenulo u priču na tom kvalifikacijskom turniru. Međutim, u nekim prijateljskim susretima, poput onog u Oslu, pokazale su se neke slabosti, za koje sam mislio da će nakon mjesec dana treninga zajedno, mislim 40 dana, ispeglati, popraviti. Nešto se popravilo, nešto nije. Ok, Hrvatska je mlada, ali to nije opravdanje. Publika u Hrvatskoj uvijek od reprezentacije u rukometu očekuje najviše plasmana, pa i sad kad hrvatska rukometna reprezentacija i nije više onako uspješna. Za vas Hrvat je sve osim četvrtfinala, polufinala i finala, sve drugo je neuspjeh. Možda bi trebalo ipak malo spustiti letvicu. Rekao sam prije OI kako Hrvatska ima dobre igrače koji na dobar dan mogu dobiti bilo koga, ali isto tako mogu izgubiti od svakog. Hrvatska je protiv Njemačke pokazala kako zna i može igrati rukomet, ali ako nisu pravi mogu imati probleme sa svima. Sjetimo se Japana, Slovenije, Španjolske, Švedske", objašnjava Tamše.

Koja je, po Branku, glavna razlika trenutno između slovenske i hrvatske nacionalne selekcije, odnosno u čemu je Slovenije bolja od Hrvatske?

"Slovenija diše jedan za drugog, igra strašni momčadski rukomet. Ja sad ne mogu reći da u Hrvatskoj nema toga, ali stvarno među igračima Slovenije je euforija, vlada jedno ludilo, zajedništvo, zanos i na krilima toga momčad vodi do dobrih rezultata. S druge strane, kao da postoji neki crv sumnje u hrvatskim glavama, što će biti, kako će biti. Tu je najveća razlika između Slovenije i Hrvatske na ovim Olimpijskim igrama u Parizu. Slovenija igra neopterećeno. Pogotovo sad kad su došli do šanse za finale, kad se borimo za medalju. Iako, pritisak postoji, cilj se nazire i vjerujem da možemo do finala", zaključio je Branko Tamše.

