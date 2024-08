Nakon Španjolske, Njemačke i Danske, rukometaši Slovenije izborili su plasman u polufinale Olimpijskih igara nakon što su u četvrtfinalnom ogledu porazili Norvešku sa 33-28 (16-12).

Sloveniji je to prvo rukometno olimpijsko polufinale u povijesti. Do sada su najdalje stigli do četvrtfinala 2016. u Rio de Janeiru.

Odabranici Uroša Zormana odigrali su sjajnu utakmicu. Nakon izjednačenog otvaranja, Slovenija je u 14. minuti povela 9-6, a u 26. minuti je imala +4 (14-10). U drugom dijeli Slovenci su u nekoliko navrata imali i pet razlike s koliko je na koncu i završilo (33-28).

Sloveniju su do velike pobjede predvodili Aleks Vlah sa 11, te Blaž Janc s devet golova, dok je Klemen Ferlin imao devet obrana.

Na norveškoj strani najefikasniji je bio Christoffersen Alexandre Blonz sa sedam golova.

Slovenija će polufinalu igrati protiv Danske koja je u skandinavskom okršaju pobijedila Švedsku sa 32-31.

