Nakon Line Červara, u sportski medijski eter Net.hr-a, a samim time i RTL televizije, dolazi nam slavni Zdravko Zovko, rukometni uglednik koji je radio i u muškom i u ženskom rukometu u našim najboljim klubovima, bio je izbornik obje nacionalne selekcije, svojim radom i uspjesima ovjekovječio je ovaj trofejni sport u Hrvata.

Sa Zagrebom je dva puta uzastopno, tamo još dok je u Hrvatskoj bijesnio rat za slobodu, osvajao naslov prvaka Europe i time razgalio ratom napaćenu, ali istodobno odlučnu i hrabru naciju.

Napravio je ogroman posao i u Podravki, zaokružio je uspješni period u ženskom rukometu. Njegov rukometni potpis dio je slavne hrvatske rukometne povijesti. Jednom riječju, čovjek je rukometna faca. Zna što govori...

Je li ovo neuspjeh hrvatske ženske rukometne reprezentacije?

"Mislim da, gledajući rezultatski i je, ali kad malo sagledamo kako smo igrali, događanja, mislim da su nijanse odlučivale da prođemo u četvrtfinale, pa onda i da se nadamo polufinalu, Olimpijskim igrama... Odigrali smo remi sa Senegalom, dobili Crnu Goru... Rezultatski je, ali ako dublje zagrebemo ispod površine, izanaliziramo situaciju, kako su djevojke igrale, mislim da i nije."

Ivana Kapitanović je čitav turnir bila na tribinama. Djevojka brani za Metz u Ligi prvaka, liderica je, ne znamo što se unutra događalo, koji je razlog toj Obrvanovoj odluci, ali čudno u svakom slučaju, u najmanju ruku. Pitaju se to mnogi...

"Ne znam što se događa, nemam nikakvih informacija je li Ivana ozljeđena. Nekih problema je bilo, a sigurno da je Kapitanović uz Pijevićku bila nositelj Hrvatske. Brani u dobrom klubu, kvalitetna je i sigurno da je to njezino nepojavljivanje na golu Hrvatske iznenađenje. Ne znam razlog - je li forma ili ozljeda - ali za mene je osobno to iznenađenje".

Obrvan nije mijenjao ni krila...

"Tako je to u trenerskom poslu. Ponekad pogodiš, ponekad ne. Protiv Crne Gore je svaka izmjena bila u pravom momentu i bila je to dobra izmjena. Jučer to nije bio slučaj. Tako se utakmica razvijala. Bilo je jako teško mijenjati posljednjih 5 minuta, iako su i Šimara i Zadravec bile zrele za izmjene. Vidjelo se da su umorne, da ne mogu pratiti više ritam. Pokazalo se na kraju da je to možda i presudilo utakmicu. Naravno da nakon utakmice lako je govoriti, biti general poslije bitke - pametovati da je Obrvan trebao mijenjati, ali nažalost nije to osjetio ili nije imao povjerenja u igračice na klupi."

Bio je nedostatak krilnih igrača u završnici, tvrdi Zdravko Zovko i ističe kako je ženski rukomet dosad imao solidnih rezultata - 5., 6. i 8. mjesta. "Jednom smo osvojili broncu i možda svi skupa previše očekujemo", govori Zovko.

Analiza posljednjih 6 natjecanja pokazuje da smo samo jednom bili u četvrtfinalu. To pokazuje da ženska rukometna reprezentacija nije na nivou da javnost može očekivati da se na svakom natjecanju djevojke bore za medalju.

"Ako analizirate i rezultate Nenada Šoštarića u posljednjih 6-7 godina, vidimo da su djevojke bile 16., 11., 8., 10. i jednom je hrvatska ženska rukometna reprezentacija osvojila broncu. Žao mi je, jako mi je žao zboz ženskog rukometa, ovakve utakmice kao što je to bila jučer odlučuju nijanse, sreća, možda i neiskustvo mladih igračica kao što je Tina Barišić."

Prije sedam dana u razgovoru ste nam o Obrvanu rekli sljedeće - "Obrvan je čitav život bio trener u muškom rukometu, izbornik Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine i trener u klubovima, sigurno da mu nedostatak informacija i poznavanje ženskog rukometa, kvalitete igračica i reprezentacija, sigurno da mu je to veliki minus. E sad, koliko je on imao vremena, jer vodi klub, pripremit se za ovo veliko natjecanje, to je uvijek upitno. Sigurno da nije imao puno i to će mu biti jedan veliki minus, nepoznavanje drugih ekipa na turniru". Više o tome čitajte - OVDJE.

Je li Obrvanovo nepoznavanje ženskog rukometa do kraja, odnosno nepoznavanja detalja u drugim ekipama, iako nije imao puno vremena od kako je postao izbornik ženske ekipe Hrvatske?

"Sigurno da je to jedan veliki manjak, ali ima on i stručni stožer - Bilušića i mladog trenera koji su u ženskom rukometu, koji to prate. Trebalo je u kratkom vremenu imati što više informacija. Sigurno je to bio nedostatak, ali pokazalo se da je Obrvan kvalitetan trener i sve utakmice koje su djevojke igrale, osim možda protiv Senegalki, bile su na visokom nivou. Možemo se nositi s ostalima. Splet okolnosti, sreća, pogreške koje se događaju, sve to utječe na rezultat. Sve je to sastavni dio našeg sporta".

Zdravko Zovko nam je ukazao na jednu bitnu stvar...

"Možda me više brine naša igra koja je dosta statična, koja nema tempa, brzine nakon gola. To je ono što me malo brine, gledajući ostale ekipe. Recimo, Norveška - Francuska. Rezultat je bio 24-23, ali to je bilo 60 minuta trke, ritma, ostalih segmenata. To me više brine i u toj fazi smo iza TOP ekipa".

Pa zar navedeno nije posao upravo izbornika i njegovog stručnog stožera?

"Je, ali bio je to stvarno kratak period. To se ne može utrenirati u sedam ili deset dana. Sve naše djevojke moraju razvijati takav način igre i to nije lako. Čitava liga, svi treneri, moraju se skroz okrenuti, za 360 stupnjeva, promijeniti filozofiju i forsirati takav rukomet. Nakon tolikih godina vođenja jednog trenera, Ivici Obrvanu je bilo teško u kratkom periodu nešto takvo mijenjati. Postojao je jedan sustav igre i sad neke promjene u 10 dana, skoro je nemoguće. Nijanse i izmjene da, ali sustav igre i način razmišljanja, jako teško", zaključio je Zdravko Zovko.

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija u dvoboju je posljednjeg kola skupine I drugog kruga natjecanja na Svjetskom prvenstvu u Goteborgu izgubila od Mađarske sa 22-23 (11-8) te tako ostala bez izgleda za prolazak u četvrtfinale, ali i mogućnosti nastupa u kvalifikacijama za Olimpijske igre.

U odlučujućoj utakmici za prolazak u četvrtfinale Hrvatska je vodila 59 minuta, a na kraju ostala i bez boda koji bi ju ostavio u igri sve do završetka utakmice Švedska - Crna Gora.

Nevjerojatno što su naše rukometašice propustile...

Izabranice Ivice Obrvanaimale su tijekom drugog poluvremena u nekoliko navrata +5 golova viška. U 41. minuti Hrvatska je imala i najvećih šest razlike (17-11). Dvije minute kasnije Zadravec je promašila čistu situaciju u protnapadu za odlazak na sedam razlike.

I onda - blokada. Uslijedila je kriza u igri Hrvatske koju je Mađarska iskoristila da se serijom 4-0 vrati u igu smanjivši na 19-17. Hrvatska je u posljednjih 15-ak minuta golove postizala isključivo iz sedmeraca, posljednjeg 6:11 minuta prije kraja kada je povela 22-19. Naše su djevojke kapitulirale u ključnom trenutku. Da, tek sad se vide razmjeri onog kiksa protiv Senegala.

