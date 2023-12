Hrvatska - Mađarska

0-0

Hrvatske rukometašice igraju ključnu utakmicu drugog kruga Svjetskog prvenstva gdje pobjedom protiv Mađarske mogu osigurati kvalifikacije za Olimpijske igre, ali i četvrtfinale SP-a.

U slučaju pobjede protiv Mađarske nećemo odmah osigurati četvrtfinale, već čekamo rasplet utakmice Švedske i Crne Gore gdje se moramo nadati da Šveđanke neće izgubiti. U slučaju remija ili poraza Crnogorki u toj utakmici koja se igra od 20.30 sati Kraljice šoka će do četvrtfinala. Mađarice nemaju šanse da dođu do četvrfinala, ali mogu pobjedom protiv nas do trećeg mjesta u skupini i kvalifikacija za OI.

Naime, uoči posljednjeg kola, Švedska ima osam bodova, Crna Gora šest, Hrvatska pet, a Mađarska četiri.

Ključnu utakmicu hrvatske ženske rukometne reprezentacija u borbi za četvrtfinale SP-a protiv Mađarske u ponedjeljak od 18 sati pratite na RTL Kockici i platformi Voyo.