Trener Slavko Goluža, koji ističe da se radi o sjajnoj ekipi, a najavio je neke promjene u igri svoje momčadi.

"Sjajna su ekipa, bez daljnjega. Skautirali smo ih, smatram da imamo dosta dobre informacije o njima, a zadnja koju smo primili da im se u igru vratio desni vanjski Dominik Mathe koji je dugo izbivao zbog ozljede križnih ligamenata. Pogledao sam i utakmicu Kupa francuske u kojoj su prije dva dana bili bolji od Chartresa, iako su odmarali neke igrače poput Nikole Karabatića i Kamila Syprzaka. O njima zaista sve najbolje, ali ja se u ovom trenutku više fokusiram na nas i na to kako će naši dečki najbolje odigrati ono što smo ovih dana pripremali", kazao je Goluža.

"Konkretno mogu reći da smo malo promijenili našu obranu te ćemo protiv Pariza pokušati vidjeti kako će funkcionirati neka varijante 3-2-1 dubokog obrambenog bloka. To bi trebao biti naš odgovor na njihovu nešto težu vanjsku liniju, a da bi to upalilo potrebno će biti da budemo maksimalno disciplinirani, agresivni i pokretljivi. Ono što je također bitno jest da ne jurcamo s njima, te da odigramo utakmicu na manji broj golova i pokušamo umrtviti igru", nastavio je Goluža pozvavši sve navijače da dođu podržati njegove igrače u srijedu u Areni.

Kapetan PPD-a Jakov Gojun se nada da će on u suigrači moći pružiti dobru igru i pokušati uzeti još koji bod.

"Probavali smo neke nove stvari, malo promijenili našu uobičajenu obranu i ja vjerujem da će to sve dobro izgledati. Samopouzdanja nam ne manjka. Pokazali smo prvi dio sezone da možemo i sada nam je cilj da u ove četiri utakmice koje su ostale do kraja grupne faze damo sve od sebe i pokušamo uzeti još koji bod. Ukoliko na terenu ispoštujemo ono što smo dogovorili i uigravali, onda vjerujem da će rezultat biti pozitivan. Vidi se i po medijskom interesu, ali i po potražnji za ulaznicama da se nešto sprema i da smo na dobrom putu. Mi ćemo se boriti kao i do sada i čekati ćemo našu šansu", dodao je Gojun.

PSG je prvi na ljestvici sa 16 bodova, dok je Zagreb šesti s osam.

Utakmica PPD Zagreba i PSG-a na rasporedu je u srijedu 08. veljače, s početkom u 18.45 sati u Areni.