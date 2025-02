Hrvatska je osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu, a rukometaši su za taj podvig dobili veličanstvene dočeke u brojnim gradovima.

Tako je i Zadar dočekao svog Luku Lovru Klaricu, ali i svog novog sugrađanina, izbornika Dagura Sigurdssona. Islanđanin je svojim karakterom pokupio simpatije diljem Lijepe naše.

"Nevjerojatno je ovdje. Puštaju pjesmu koju je napisao moj brat. Ovo je prekrasno, prekrasno", izjavio je Dagur na dočeku u Zadru pa uzeo mirkofon i zapjevao.

Pjesma je 'Because of You' banda 'Mono Town' iz glavnog grada Islanda, Reykjavíka. Autor je Dagurov brat, Bjarki Sigurdsson, koji pjeva i svira gitaru.

Band je inače prilično popularan, a debitantski album iz 2014. 'In The Eye Of The Storm' miksao je Michael Brauer, dobitnik dva Grammyja na radu s Coldplayom i jednog s Johnom Mayerom.

Spomenuta 'Because of You' je na drugom albumu 'Time, Vol. I' koji je osvojio Icelandic Music Awards za tekstopisce godine i album godine (pop, rock i elektronika). Prošle godine izdali su glazbu za nadolazeći film redatelja Simona Westa, 'Old Guy'. Glavne uloge tumače velike zvijezde Hollywooda, Christoph Waltz i Lucy Liu, ali i Cooper Hoffman, sin Philipa Seymoura Hoffmana.

Brat mu je, dakle, zapravo dosta velika faca, a ni on ne zaostaje. Sam je izjavio da voli dobru glazbu i svira gitaru. Kako se priča, nije uopće loš, a vidjeli smo ga i na snimci iz 2016. kako s Berlin Beat Clubom pjeva kultnu "My Generation" od The Who.

Gospodin Sigurdsson je pravi svjetski čovjek, a dojma smo kako je njegov način postojanja zapravo jednostavno sve ono što nije mainstream. Nije ga briga ako se drugi ne slažu s njim, ali je u isto vrijeme sposoban slušati i razmišljati.

Njemački list FAZ jednom ga je nazvao 'čovjekom s 1000 talenata i kompetencija', a na mnogim stranama svijeta nazivaju ga 'ocem uspjeha'. Čovjek fascinira svojom autentičnošću i širokim rasponom iskustva.

