Hrvatska rukometna reprezentacija na Europskom prvenstvu ima velikih problema s koronavirusom, koji cirkulira unutar reprezentacije.

Posljednji igrač koji se zarazio bio je golman Mate Šunjić, a kao zamjena za njega u reprezentaciju je pozvan legendarni 'Kauboj', 38-godišnji Mirko Alilović, iako se očekivalo da će priliku dobiti drugi proslavljeni hrvatski vratar - Marin Šego (36), po mnogima trenutno naš najbolji golman.

'Ne možeš vjerovati da me nitko nije kontaktirao'

Nakon što nije pozvan, Šego je u srijedu u velikom intervjuu za Net.hr otkrio kako se već više od pola godine nije čuo s izbornikom Hrvojem Horvatom.

"Zadnjih 6-7 mjeseci nikako se nisam čuo s izbornikom. U nikakvom kontaktu nismo bili. Od samih priprema nismo se čuli, nisam znao hoću li biti na pripremama, neću. Ne znam, moj trener me pita Marine, hoćeš biti u reprezentaciji, ideš li, ja čovjeku ne znam reći idem li ili je. On se smije, jednostavno ne može vjerovati da ne znam hoću li ići u reprezentaciju ili neću: 'Pa, kako ti Marine s 36 godina, s tolikim iskustvom, s toliko godina u reprezentaciji koje imaš iza sebe, da ne znaš ideš li ili ne? Jesi se čuo s izbornikom?' Ja mu odgovaram da nisam. Čovjek ne može vjerovati da me nitko nije kontaktirao", rekao je Šego našem novinaru.

"Ne mogu mu ja objasniti takve stvari koje se događaju. Onda sam lagano iz novina počeo saznavati idem li na pripreme ili ne idem, hoću li biti u sastavu, neću... Nismo se čuli nikako do jučer, i u utorak u 2 sata me zvao 'izbornik' Ivica Maraš, a ne izbornik Hrvoje Horvat. To je bio prvi kontakt s reprezentacijom u zadnjih pola godine, ako ne i više", otkrio nam je slavni golman.

Na tu izjavu osvrnuo se i izbornik Horvat, koji tvrdi da ne postoje nikakvi problemi.

"Marin i ja smo prijatelji i sve ćemo riješiti na kavi. Nema sukoba i nema skandala. Jednostavno, ne stignem sve zvati, Ivica mi u tome pomaže. Naći ćemo se prvom prilikom i porazgovarati. Ili ćemo se čuti telefonom. Stvarno, nema nikakvog sukoba između nas, nikakvih trzavica ni problema", prenio je Horvatovu izjavu Večernji list.

