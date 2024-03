Nakon odličnog izdanja protiv Austrije i dana predaha, pred hrvatskom rukometnom reprezentacijom je domaćin Njemačka. I da je prijateljski susret bio bi težak, a kada su ulog Olimpijske igre, onda je to turbo zahtjevno i teško, piše HRS.

Inače, slobodan dan pod znacima navoda naš je stručni stožer na čelu s novim izbornikom Dagurom Sigurdssonom prije podne iskoristio za detaljnu analizu njemačke reprezentacije i njihovog susreta protiv Alžirom. Igrači su dobili produženi odmor jer je utakmica s Austrijom završila kasno i bila je jako iscrpljujuća. Većina ih je jutro iskoristila za šetnju obližnjim parkom. Nakon ručka i kraćeg predaha slijedio je 90-minutni trening u ZAG Areni. Premda su naši fizioterapeuti Željko Kercel i Josip Režić radili do kasno u noć, ono što nas sve veseli je činjenica da se nitko se na žali na ozljede. To je sjajno saznanje. Inače, s treningom nije završila priprema za utakmicu s Njemačkom, već je večer rezervirana za novi sastanak i analizu.

A sada riječ, dvije o subotnjem suparniku. Njemački izbornik, inače Islanđanin Alfred Gislasson malo je zbog ozljeda promijenio ekipu u odnosu na Europsko prvenstvo odigrano prije mjesec i pol dana. Ali tu je još uvijek 80 posto ekipe s tog natjecanja, bogatije za još jedno veliko iskustvo. Od 17 igrača (18 može prijaviti) koje je odabrao za olimpijske kvalifikacije, 15 smo vidjeli na EURU. Zbog ozljeda mu nedostaju srednjak Philipp Weber, desni vanjski Kai Hafner te kružni napadač Justus Fisher. Ekipa koju sada ima kombinacija je iskustva i mladosti. Tu je čak šest igrača koji su bili osvajači medalja u mlađim kategorijama u posljednje tri godine. Kada tome dodate iskustvo jednog Andreasa Wolfa, Christopha Steinerta, Johanesa Golle, Rune Dahmkea, Jannicka Kolbachera, Tima Kasteninga dobit ćete izrazito neugodnu i tešku reprezentaciju.

Ali krenimo redom. Na vratima je jedan od najboljih svjetskih čuvara mreže Andreas Wolf (33 god., Industria Kielce) suigrača našeg Igora Karačića. S 92 obrane (33,58 %) bio je prvi vratar nedavno završenog EURA. Ligu prvaka brani već desetak godine. Leđa mu čuva najbolji mladi njemački vratar David Spath (21 god., RN Lowen), europski i svjetski prvak 2019. i 2023. godine.

Iskusna krila

Njemačka na krilima ima iskusne igrače. Lijevo je kao prvi izbor na EURU bio Rune Dahmke (30 god., THW Kiel), suigrač našeg kapetana Domagoja Duvnjaka, a Lukas Mertens (27 god., Magdeburg) dobio je prednost u startu protiv Alžira. Tu je sve jasno jer igraju u dva vjerojatno najbolja njemačka kluba zadnjih godina.

Na desnoj strani su pak Timo Kastening (28 god., MT Melsungen) i opet ima suigrača u našim redovima Ivana Martinovića, a zamjena mu je Lukas Zerbe (28 god., TVB Lemgo) ali već sljedećeg ljeta ide u THW Kiel, a to je najbolja potvrda koliko vrijedi.

Ubojiti kružni napadači

Njemačka se jako voli oslanjati na igru svojih kružnih napadača. I tu Islanđanin na njihovoj klupi ne riskira previše. Oslanja se na super iskusne igrače. Odabrao je samo dvojicu. Johannes Golla (26 god., 193 cm, 112 kg) nositelj je igre Flensburg-Handewitta. Na EURU je bio među 20 najboljih strijelaca prvenstva s realizacijom od 72 posto što je za pivota sjajan učinak. Do njega je Jannik Kolbacher (28 god., RN Lowen). Manje je učinkovit od Golle, ali je zato bolji igrač u obrani.

Vanjska linija Njemačke prepuna je mladosti i talenta koji će sigurno obilježiti sljedećih desetak godine te reprezentacije. Predvodi ih srednji vanjski Juri Knorr (23 god., RN Lowen). Brz, kreativan, prodoran. Na prvi pogled, veliki potrošač lopti, ali s obzirom na mladost i mjesto koje igra, to je logično. On ima sve ovlasti da završava napade u kritičnim situacijama. S 50 pogodaka bio je najbolji strijelac Njemačke na EURU 2024. godine. Još trojicu srednjaka odabrao je Alfred Gisslason za ovu akciju. Nilsa Lichtleina (21 god., Fuchse Berlin) smo upoznali na europskoj smotri. Nije imao veliku minutažu, ali je kao ljevak na toj poziciji jako nezgodan. Provlači se kroz obranu poput jegulje. Dva nova imena su Luca Witzke (24 god., Sc DHFK Leipzig) suigrač našeg Marka Mamića. Iz kluba koji igra u ZAG Areni, TSV Hannover-Burgdorfa dolazi Marian Michalczik (27 god., 199 cm). Do sada je imao 43 nastupa za njemačku izabranu vrstu. Protiv Alžira je dobio veliku minutažu.

Na lijevoj strani najčešće je Julian Koster (23 god., 200 cm, VfL Gummersbach). Tu je i Sebastian Heymann (25 god., Frisch auf Goppingen). Po potrebi on može i u sredinu, ali budući da je Alfred Gislasson odabrao čak četiri igrača za tu poziciju, treba ga očekivati samo na lijevoj strani. I ostala su nam dva igrača na desnoj strani. Za razliku od EURA gdje je većinu susreta počinjao Kai Hafner, njemački izbornik je nakon silnih kritika sada odlučio najveći dio tereta prebaciti na Rennarsa Uscinsa (21 god., TSV Hannover – Burdorf). Premda je visok samo 188 cm, riječ je o sjajnom pucaču. Protiv Alžira je bio igrač susreta s 10 pogodaka. I tu će naša obrana morati jako paziti. Uz njega su tu još super iskusni Christoph Steinert (34 god., HC Erlangen) te nešto mlađi, nije bio na EURU, Franz Semper (26 god., SC DHFK Leipzig).

I možda najvažnija stvar. Njemačka igra doma. A kada je tako, onda znači da su tribine rasprodane, da je pritisak na suparnika i suce izuzetno velik. I samo oni najhrabriji i najdrskiji tu izlaze kao pobjednici.

Inače, Njemačka je do sada samo jedanput sudjelovala na olimpijskim kvalifikacijama. Bilo je to za igre u Tokiju 2020. godine kada su također bili domaćini u Berlinu. Sa Švedskom su igrali neodlučeno, a uvjerljivo su dobili Sloveniju i Alžir i otišli put Japana.