RUKOMETAŠI SE UGLEDALI NA JAPANCE I ODUŠEVILI: Pogledajte kakvu svlačionicu su ostavili iza sebe

Rukometaši se ugledali na Japance i oduševili gestom

Kauboji su jučer oduševili igrom protiv Islanda, posebno s time kako su se borili zadnjih 10 minuta, ali to nije jedino čime su oduševili. Naime, nakon utakmice njihova svlačionica izgledala je besprijekorno čisto.

Hrvatski su rukometaši nakon pobjede nad Islandom 31-27 iza sebe ostavili svlačionicu koja je po svoj prilici bila čišća nego kad su ušli. Pohvalili su se neki na društvenim mrežama “Ma kakvi Japanci, pogledajte kakvu smo mi svlačionicu ostavili”.

Trend koji uzima maha

Trend čišćenja svlačionice za sobom postavili su Japanci koji su to nekoliko puta učinili za vrijeme Svjetskog prvenstva u Rusiji, a očito se to počelo primati i kod nas jer su sada to učinili rukometaši, a prije njih i nogometaši Gorice.

Ovaj događaj samo je još jedan u nizu dokaza sjajne atmosfere unutar hrvatske rukometne reprezentacije, a to bi se moglo pokazati ključnim kada dođu one najbitnije utakmice u kojima se igra za odličja, ali i prestiž. Izabranici Line Červara svakako imaju puno toga za ponuditi, kako van terena, tako i na njemu.