Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Hrvoje Horvat gostovao je u RTL-ovoj emisiji 'Vrijeme je za rukomet' te je odgovarao na zanimljiva pitanja bivših reprezentativaca, a sada stručnih komentatora.

Metličić je u jednom trenutku iznio svoje probleme s nastupom naše reprezentacije, dok je izbornik Horvat mirno odgovarao na pitanja.

U jednom trenutku je poručio:

"To je bio autobusni kolodvor, a ne normalno prvenstvo. To ljudi dolaze u 12 u noći, dva ujutro. Sprema ih se u kontejnere, imaju čuvare i ne smiju se vidjeti s nama, ne smiju s nama na doručak. Testove dobivaju sat vremena prije utakmice. Ne idu s nama na sastanak, na trening. Ti to više ne možeš kontrolirati."

[PROMO] Zavrti kolo besplatnih vrtnji na Arena casinu i preuzmi svoj poklon!