Veliki dan za hrvatski klub! Stigao je novi sponzor i ime: 'Naš cilj je jasan'

Danas je bio povijesni dan za MRK Sesvete. Naime, teći rukometni klub hrvatske dobio je novog generalnog sponzora - Triglav osiguranje. Pa se tako sada i klub službeno zove MRK Sesvete Triglav osiguranje.

Povodom toga u dvorani u Jelkovcu održana je pres konferencija na kojoj su sudjelovali Igor Vori kao glavni menadžer i trener kluba te predsjednik Josip Ćurković uz predstavnike Triglav osiguranja,

Josip Ćurković otkrio je i da će Igor Vori ostati na mjestu glavnog trenera do kraja sezone.

Sve o rukometu čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Prije svega bih zahvalio novom generalnom sponzoru, Triglav osiguranju", počeo je Igor Vori. "To što je ovakva kompanije prepoznala naš rad je za nas veliki uspjeh. Privukao ih je odličan rad s mladima, imamo 450 djece u klubu i 13 trenera u omladinskom pogonu. Ovaj klub želi djecu uvesti u dvorane i ulagati u njih da postanu sportaši i ljudi. Ovo je veliki vjetar u leđa i za prvu momčad. Ovo partnerstvo i prijateljstvo će trajati i svi ćemo uživati u našim uspjesima", kazao je Vori.

Foto: Net.hr

"Naš primaran cilj je razvijati mlade igrače. Mi smo jedini klub u Europskoj ligi koji ima sve domaće igrače. Naši ciljevi su svake godine iz mlađih kategorija ubaciti u prvu momčad 1-2 igrača. Naravno, u Kupu i prvenstvu je cilj doći što dalje. U Europi smo pokazali da se možemo boriti sa svima što je teško s obzirom na njihove velike budžete. Cilj nam je prikazati hrvatski rukomet u Europi u što boljem svijetlu", rekao je glavni trener i menadžer Vori.

Sesvete su se stabilizirale kao treća momčad Hrvatske iza Zagreba i Nexea.

Foto: Net.hr

"Mi smo jako objektivni i znamo gdje nam je mjesto, ali mi ne treniramo svaki dan dva puta da bismo bili treći. Treniramo da budemo pobjednici i ako nam se ukaže prilika da nekog iznenadimo objeručke ćemo to prihvatiti. Jesmo li u stanju to napraviti, vidjet ćemo, ali zato radimo. Mi bismo voljeli napasti Ligu prvaka, ali to sada nije realno, ali i dalje naporno radimo. U svakoj utakmici se dobro borimo i sa Zagrebom i s Nexeom", rekao je Vori.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska rukometna reprezentacija spremna za Švicarsku: Šipić će biti gost u vlastitoj kući