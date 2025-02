Predsjednik HRS-a o najvećem dobitku nakon srebra na SP-u, Daguru i planovima za budućnost

Hrvaska reprezentacija osvojila je srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu, a nakon spektakularnih dočeka predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza, Tomislav Grahovac za RTL se osvrnuo na sve učinjeno.

Gospodine Grahovac, Svjetsko prvenstvo je završeno, Hrvatska je osvojila srebro, Hrvatska je bila jedan od domaćina. Kakve su reakcije?

"Mislim da možemo svi skupa biti sretni i zadovoljni ukupno gledano, i s organizacijom prvenstva i rezultatom. Svi u IHF-u su nam dali najveću ocjenu. Dakle, onaj organizacijski dio, a to je oko 65 posto utakmica prvenstva je odrađen na najvišoj mogućoj razini i dobili smo sve pohvale. Reakcija na atmosferu u Zagrebu i Areni je više nego poticajna i možemo se pohvaliti da smo uspješno položili ispit, organizirali prvenstvo. Moram se zahvaliti kolegama u Danskoj i Norveškoj jer je ukupno gledano prvenstvo napravljeno odlično."

Hrvatska je nakon 16 godina igrala finale SP-a. Od posljednje europske srebrne medalje prošlo je pet godina. Koliko ste ponosni?

"Ne možemo reći da smo mi nestali. Mi smo bili sudionici na svim europskim i svjetskim prvenstvima. Nije nas bilo na OI u Japanu. Možda nismo bili u polufinalu ili finalu, ali smo uvijek bili tu, prisutni. Ovaj rezultat predstavlja sada veliki iskorak, a ono što se mora pohvaliti je da smo imali ekipu koja je pokazala veliko zajedništvo i duh reprezentacije. Stvorilo se jedno fantastično ozračje i sinergija između izbornika i igrača. Moram se zahvaliti i našim navijačima koji su sigurno bili veliki podstreh našoj reprezentaciji. Bez tog zajedništva ovaj rezultat ne bi bio takav kakav je. U prvenstvo smo ušli s dva ozlijeđena igrača, a od druge utakmice smo gubili po jednog ili dva igrača. A i oni koji su bili na terenu su isto tako bili ozlijeđeni. Kad to sve zbrojimo, mislim da je rezultat i više nego fantastičan. Dečki su ispali pravi heroji jednim poštenim pristupom i maksimalnim zalaganjem za svaku loptu. Ginuli su na terenu, pokazali jedno veliko zajedništvo to je ono što nas veseli jer smo dobili jednu pravu ekipu, jednu škvadru."

Je li po vama onda to zajedništvo upravo najveći dobitak ovog prvenstva?

"Zajedništvo i ta jedna domoljubna crta sigurno da su velika stvar. Pored toga, veselim se što su djeca ponovno počela igrati rukomet. Na ulicama se ponovno igra rukomet, a djeca su sa svojim roditeljima dolazila na utakmice. Nas to naročito veseli jer smo svjesni da mi stalno moramo imati nove Duvnjake, Karačiće, Pešiće i da će nam budućnost ovisiti o tome koliko će nam biti široka baza. Ako malo izanalizirate sadašnju reprezentaciju, ima puno malih mjesta i gradova iz kojih su naši igrači došli. Uvijek se reprezentacija stvarala u malim sredinama. Nadam se da će i ovaj rezultat i ova atmosfera pomoći malim sredinama da prežive, da im se ne gase klubovi, da lokalna zajednica prepozna kolika korist je od toga da se novac ulaže u sport, da se pomogne malim sredinama i da ponovno imamo reprezentativce od istoka i zapada do juga i sjevera. Klubovi se moraju održati na životu jer problem je upravo u preživljavanju klubova."

'Martinović je idealan kapetan novog naraštaja'

Duvnjak, Karačić i Pešić oprostili su se od hrvatskog dresa, a Ivan Martinović novi je kapetan reprezentacije. Je li on taj novi vođa nove generacije?

"Mislim da da. On je i do sada na terenu pokazivao liderske sposobnosti. On je sigurno vođa nove generacije. Osim što je vrhunski igrač, on ima i sve karakterne osobine lidera. Lider se ne postaje da netko nameće s neke strane već se ta osoba sama nametne svojim karakterom i ponašanjem prema suigračima i publici. To se ima ili nema. Ivan ima sve te karakteristike. On je doista idealan kapetan novog naraštaja i mislim da će dostojno zamijeniti Domagoja Duvnjaka koji je jedna svjetska rukometa institucija. U Kielu za kojeg možemo reći da je najjači klub na svijetu, biti kapetan osam godina kao stranac je pokazatelj jedne velike osobnosti ne samo kao igrača nego kao čovjeka. Karačiću isto tako ne treba nikako umanjiti vrijednost jer je i s ozbiljnim ozljedama dolazio igrati za reprezentaciju. Pešić isto tako. To su dečki koji su zaslužili maksimalni respekt. Neće biti lako nadomjestiti takve igrače. Međutim, uvjeren sam da će Martinović povesti novu generaciju hrvatskog rukometa i da će nas godinama voditi kao kapetan te da će mlade učiti što znači nositi hrvatski grb na prsima, baš kako su njega učili Duvnjak i ostali."

A što je rekao o Daguru Sigurdssonu te kakvi su planovi s njim u budućnosti pogledajte u videu na vrhu članka.

