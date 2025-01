Duvnjak: 'Srce će mi puknuti, u šoku sam! Što smo mi danas odigrali!'

Hrvatska reprezentacija slavila je u polufinalu Svjetskog prvenstva. Izabranici Dagura Sigurdssona u Areni Zagreb svladali su Francusku 31:28.

Kapetan Domagoj Duvnjak je ponovno vodio svoju ekipu do velikog slavlja.

"Ne znam što pametno reći. Velika hvala dečkima i predivnoj publici. Što smo mi danas odigrali, obrana 5:1 je bila savršenstvo. Imali smo malo problema u drugom poluvremenu na njihovu divjlju obranu. Srce će mi puknuti, u šoku sam. Ima dosta igrača koji prvi put igraju ovakve utakmice, a igrali smo hrabro i pametno. Zalsužili smo. Imamo medalju, spavamo s medaljom."

"Nevjerojatno koliko problema imamo kroz cijeli turnir i nitko se nije žalio, svi su bili nabrijani. malo sam se bojao da ne bi pregorjeli. Odigrali su pametno i divim im se. Ovo će nas povezati i ostaje za cijeli život. Hrvatski rukomet definitivno ima budućnost."

"Nakon ozljede protiv Argentine svijet mi se srušio, bio sam u totalnom šoku, ali uz veliku pomoć fizioterapeuta. Velika hvala Daguru što trpi evo jednog ozlijeđenog igrača. Obitelj mi je tu, troje predivne djece koji su me gledali i ja mogu mirno otići iz reprezentacije."

"Danas ispraćaj iz Karlovca pa slike i videa iz mog rodnog Đakova. Dođeš nakon toga u punu arenu i ovdje su svi dali sve od sebe, fantastično."

Dominik Kuzmanović:

"Još nismo ni svjesni što smo napravili. Uživamo u ovome, nemam riječi. Sanjali smo odavno finale. Kad sam čuo zadnji zvižduk, stvarno me pogodilo. Sve je bilo fantastično. Kad smo bili u autobusu, imali smo ispraćaj u Karlovcu i Karačić je rekao 'Ljudi moji mi ovo ne možemo izgubiti'. Jedva smo čekali da utakmica počne. Gorjeli smo od želje, a opet smo znali biti mirni. Svi su se trgali za svaku loptu. Imamo najbolje igrače na svijetu i presretni smo."

"Večeras spavamo najlakše do sada, s medaljom. Međutim, imamo još jednu utakmicu i želimo i to odigrati kako treba. Tko god dođe u finale bit će tamo zasluženo, ali imamo dan više odmora i idemo to iskoristiti kako treba."

