Hrvatska reprezentacija igra polufinale Svjetskog prvenstva. Protivnik je Francuska, a ulog plasman u finale.

Uoči susreta u Areni sreli smo i Patrika Ipšu, nekadašnjeg suigrača Marina Šipića iz mlađih dana u Varaždinu koji nam je otkrio neke zanimljive detalje o njemu.

"Trenirali smo skupa. Bio sam 17-godišnjak, on je u drugom razredu Srednje škole došao u Varaždin. Mislim da je iz Splita to bilo i išao je u Elektro-strojarsku. On mi je stvarno bio prijatelj. Bio je stvarno pravi primjer sportaša, radio je 200 posto. Izlazili bi van, a on bi pio vodu. Stvarno je pravi primjer sportaša. Možda ne toliko talenta, ali pravog sportaša i zato mi je drago najviše jer talent je nekih 30 posto, a rad ostalih 70 posto. I sam sam rukometni trener i mogu reći kako je on primjer djeci kako se radi, kako se može postići rezultat i kako se može stići do reprezentativne karijere."

Postoji li možda kakva anegdota iz vašeg razdoblja u Varaždinu?

"Pa nemam za ispričati nekakve posebne anegdote. Najviše su mi u sjećanju kako bi na treningu praktički razbijao stative kad bi gađali. Evo primjer kako me on predstavio kao svog brata pa sam ušao u klub jer inače ne bi mogao ući ispod 18 godina."

Je si se možda čuo s njim oko ovog gola protiv Mađarske?

"Nisam mu ništa htio slati jer znam da sve vrišti od poruka, ali mislim da je to njemu gol karijere. On je samozatajan i ponizan, ali mislim da se taj njegov rad na kraju isplatio. Sad je nazaustavljiv, drugačije je nego kad je tek došao u reprezentaciju. Svakakve komentare sam tad slušao, ali sad mu svi mogu smo zapljeskati. Trenutno nemam jačeg pivota."

A što nam je sve ispričao i kako je najavio utakmicu protiv Francuske pogledajte u videu.

