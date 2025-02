U jednome nam Danci nikako ne leže: Vrijeme je da Hrvatska napokon naplati 'veliki račun'

Hrvatska rukometna reprezentacija u nedjelju u Oslu čeka moćne Dance u srazu rukometnih giganta za titulu svjetskih prvaka. Premda je 'rukometni neprijatelj broj jedan' u Hrvatskoj Francuska, povijest susreta hrvatske s reprezentacije s Dancima, posebice u završnicama prvenstva pokazuje nam kako Danci baš i ne leže hrvatskim rukometašima na velikim natjecanjima.

Hrvatska je u početku lagano protiv Danaca, čak je i preko njih stigla do prve medalje. Izabranici Zdravka Zovka na EP-u u Portugalu tuki su Dansku 24-23 za brončanu medalju zlatnog sjaja. Portugal je uvijek bio sretan Hrvatskoj pa su pali Danci i u grupnoj fazi SP-a 2003. u Portugalu (33-27), a onda je uslijedio danski europski niz u kojima su Hrvatskoj triput slamali srca.

Na oba Eura za redom (2004. i 2006.) Danci su bili bolji u borbi za treće mjesto premda ih je Hrvatska pobijedila oba puta u grupnoj fazi. Hrvatska je malo vratila na SP-u u Njemačkoj 2007. pobijedivši ih u 2. grupnoj fazi (28-26) ali najteže je tek uslijedilo. Zlatnoj rukometnoj generaciji predvođenom Balićem, Metličićem, Džombom, Vorijem i još mnogim sjajnim igračima nedostajalo je u bogatoj vitrini samo europsko zlato. Prva prilika za to bilo je EP 2008. u Norveškoj, ali su hrvatski san srušili upravo Danci. Skandinavska momčad bila je bolja u finalu kao i prethodno u grupi tog natjecanja i na kraju zasluženo stigla do zlata pobjedom od 24-20.

Hrvatska kao da je zapamtila bolan poraz danaca i odmah im je vratila na ljeto 2008. kad ih je na OI u Pekingu svladala u četvrtfinalu 26-24. Nažalost Hrvatska tu veliku pobjedu nije uspjela okruniti medaljom završivši na 4. mjestu. Hrvatska je zatim nanijela još jedan bolan poraz Dancima na EP-u 2010. u Austriji srušivši im snove o polufinalu pobijedivši ih u zadnjoj utakmici 2. kruga natjecanja 27-23.

Istom mjerom vratili su Danci godinu kanije na SP-u 2011 visokom pobjedom 34-29, a onda su uslijedile nove Olimpijske igre gdje su Danci mušterije hrvatskih rukometaša. Tada je u Londonu 2012. Hrvatska deklasirala Dance s čak 11 razlike (32-21), ali Danci su dobro zapamtili taj poraz i zapaprili nam iduće dvije godine. Opet su Danci bili bolji u sljedeća dva polufinalna dvoboja, najprije na SP-u 2013 u Španjolskoj (30-24), i to kad je Hrvatska srušila Francusku, a zatim i na domaćem EP-u 2014. (29-27).

No Hrvatska je opet čekala Olimpijske igre u kojima je već navikla dobit Dance. Moćni Danci pali su u skupini 27-24, a kasnije će Hrvatska pasti protiv Poljaka , a Danci otići sve do kraja tako da su danski rukometaši brzo zaboravili na ovaj poraz. To je ujedno i bila zadnja pobjeda hrvatskih rukometaša nad Dancima.

NA sljedećim velikim natjecanjima Danci su slavili na SP-u 2021. razbivši nas 38-26 te na EP-u 2022 slavivši 27-25. Zadnji susret Hrvatske i Danske dogodio se na prošlome SP-u 2023. gdje je Hrvatska remizirala s aktualnim prvacima 32-32 pruživši sjajnu partiju. Ipak Hrvatskoj to nije bilo dovoljno za prolaz pa je taj remi doživjela kao poraz. Treba napomenuti kako je to bila jedina utakmica u kojoj Danci nisu pobijedili na rukometnom SP-u još od poraza od Mađarske 2017.

Sagledajući tako sve utakmice Hrvatske i Danske na velikim natjecanjima omjer je u potpunosti je izjednačen s devet pobjeda Danske i devet pobjede Hrvatske uz jedan remi. Ipak treba navesti kako su u važniji utakmicama, gdje se lomi za medalju, Danci ipak bili uglavnom bolji, a taj podatak ne ide u prilog hrvatskim rukometašima. Hrvatska je Dancima jednom ukrala broncu, ali danski rukometaši su to vratili dvaput Hrvatskoj uz još jedan poraz u finalu i dva u polufinalima velikih natjecanjima. Račun je postao prevelik i vrijeme je da naši rukometaši vrate Dancima za sve boli.

Hrvatska i Danska na velikim natjecanjima:

EP 1994 - za treće mjesto

Hrvatska Danska 24-23

SP 2003 - grupna faza

Hrvatska Danska 33-27

EP 2004

Grupna faza: Hrvatska Danska 26-25

Za treće mjesto: Hrvatska Danska

EP 2006

Grupna faza: Hrvatska Danska

Za treće mjesto: Hrvatska Danska

SP 2007 (2. krug natjecanja)

Hrvatska Danska

EP 2008.

2.krug natjecanja: Hrvatska Danska 20-30

finale: Hrvatska Danska 20-24

OI 2008 - četvrtfinale

Hrvatska Danska 26-24

EP 2010 - 2. krug natjecanja

Hrvatska Danska 27-23

SP 2011 - 2. krug natjecanja

Hrvatska Danska 24-29

OI 2012 - grupna faza

Hrvatska Danska 32-21

SP 2013 - polufinale

Hrvatska Danska 24-30

EP 2014 - polufinale

Hrvatska Danska 27-29

OI 2016 - grupna faza

Hrvatska Danska 27-24

SP 2021 - 2. krug natjecanja

Hrvatska Danska 26-38

EP 2022 - 2. krug natjecanja

Hrvatska Danska 25-27

SP 2023 - 2. krug natjecanja 32-32