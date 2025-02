Danski izbornik priznao kako se bori protiv svoje najveće mane: 'Ona to može podnijeti'

Danski izbornik Nikolaj Jacobsens atipičan je Skandinavac. Ljudi te hladne europske regije poznati su po svojoj mirnoći i 'hladnoći', no danski je izbornik prava suprotnost i potpuna 'vatra'. Njegov veliki temperament najbolje su mogli osjetiti danski rukometaši kada poludi na njih, no ovo Svjetsko prvenstvo Jacobsen je miran kao bubica. Razlog tome ne leži u tome što Danci melju na turniru već u jednome detalju.

Sve je mirisalo na to da će Jacobsen imati novi ispad u utakmici protiv Češke kad je ljutit pozvao time-out. Danci su se već pripremili na paljbu zabrinutih lica videći kako izbornik nezadovoljno trese glavom. Umjesto vike Jacobsen je samo smireno objasnio rukometašima kako nisu slijedili njegov plan kako su se dogovorili. Danac je i dalje bio bijesan kao ris, ali uspio je obuzdati svoj temperament. Danac je nedavno otkrio kako je uspio obuzdati svoj najveći problem.

"Dobar dio svog života sam bio vrlo izravan i često se derao igračima u lice, još uvijek sam takav, ali sad to radije izbjegavam koliko god mogu", priznao je.

Naravno ti ispadi nisu bili ništa posebno za neke druge standarde, ali sada danski izbornik ne izbacuje svoj bijes kroz usta premda Danci i dalje mogu osjetiti da kipi iz njega kad ne ide po planu.

"Radio sam na tome, uvježbao sam način kako ih kanalizirati. Kad me igrači ne slušaju, a i dalje to rade, da to najprije istresem pred našom fizioterapeutkinjom Anjom koja sjedi kraj mene na klupi. Igrači su ponekad osjetljivi, ona kaže da ih može bez problema podnijeti", otkrio je danski izbornik svoju malu tajnu.

"Ovako nije tako izravno i nije upućeno nikome direktno, ali ponekad se samo moraš riješiti frustracija. Kad se izdereš na igrača, isprazniš vlastite frustracije, ali to ponekad utječe na igrača. A nije dobro ni držati vlastite frustracije unutra, ovako se istreseš, izdereš i ponovo pronađeš mir u sebi", rekao je.

