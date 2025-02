Islanđanin koji je osvojio srca Hrvata: Pogledajte kako je prije 10 godina izgledao Dagur Sigurdsson

Dagur Sigurdsson osvojio je srca svih Hrvata. Hrvatski izbornik donio nam je dugo očekivanu medalju, ali i svjetlu budućnost hrvatskog reprezentativnog rukometa. Islanđanin s hladnoga sjevera brzo je pokupio hrvatski mentalitet, pokazao je to na finalu i dočeku, no i dalje ostao svoj. Dagur je vrhunski trener koji odmah ostvaruje rezultate gdje god dođe. Čovjek koji dolazi iz zemlje vatre i leda pokazao nam je kako ostati hladan i ne gledati na provokacije, s koje god strane one dolaze, a kada treba 'poluditi' i pokazati temperament. Hrvati su složni- imamo najboljeg izbornika na svijetu! Izvukli smo fotografije kako je miljenik Hrvata izgledao prije 10 godina kada je tek bio na početku svoje trenerske karijere. Iako je prošlo desetljeće, Sigurdsson i danas zrači šarmom i karizmom. Procijenite sami - izgleda li bolje sada, ili dok je bio 10 godina mlađi