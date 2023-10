Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Goran Perkovac uoči okupljanja dao je izjavu za medije: "Napokon ćemo imati vrijeme da odradimo treninge, do sada nismo pet treninga odradili. Radujem se okupljanju, a raduju se i igrači."

Ovo je najširi popis u povijesti hrvatske reprezentacije, o čemu se radi?

"Radi se o EHF Team weeku za koji treba prijaviti 36 igrača, što smo mi i napravili. Sada možemo vidjeti i isprobati gotovo sve na koje računamo. Bit će jako zahtjevan tjedan za mene i moje suradnike zato što imamo dva treninga ujutro i dva popodne"

Hoće li se raditi taktička priprema za Euro?

"Pogledao sam već deset utakmica Španjolske, nemaju nas s čime iznenaditi. Svaki igrač će također dobiti stick na kojem su snimke."

Koja su očekivanja od Eura?

"Četvrfinale je cilj, a borba za medalje bila bi odlična."

Neki igrači su odjavili okupljanje zbog ozljede.

"Naravno da je šteta da nećemo biti kompletni, jer je plan bio da budemo i da tu napravimo najbolju moguću selekciju, ali kako god ne plačemo, jer takva nam se situacija može dogoditi i uoči samog Eura. Neće biti Luke Cindrića zbog problema s kvadricepsom, Mateja Mandića zbog problema sa zadnjom ložom, Halila Jaganjca zbog problema s ramenom, Marina Šipića zbog problema s rebrima, Zvonimira Srne zbog problema s preponom, upitan je i Josip Šarac zbog crijevne viroze. Što je tu je, ima nas dosta, radit ćemo kako smo zamislili i siguran sam da će nam to biti od velike koristi."

Utakmica neće biti?

"Hoće, igrat ćemo u subotu međusobno, jer imamo veliki broj pozvanih, pa neće biti problem napraviti dvije momčadi i mislim da će to biti prava provjera za sve."

Možda jednog vratara umjesto Mandića, ako to bude želja trenera vratara Valtera Matoševića. Ako bude, onda će to biti Fran Lučin.

Cilj priprema?

"Postaviti neke stvari na mjesto uoči vrlo jakog ritma koji nas očekuje već od sljedećeg okupljanja. Jer za nešto plus više neće biti vremena. Većina sljedećem popisu za Euro imat ćemo definiranu situaciju po pitanju izbora i ovo je posljednja šansa za sve one koji se žele nametnuti i pokazati da mogu to što od njih želimo i očekujemo. Mladim ljudima moraš dati priliku, jer to je jedni način da se pokažu i izbore svoj status", kaže i nastavlja:

"Prilika stvara igrača i svatko će je imati, a mi ćemo nakon svega sabrati dojmove i odrediti s kim i kako dalje. Moramo se potvrđivati, moramo vratiti ugled koji Hrvatska još uvijek ima u svijetu rukometa. To neće biti lak put, mnogo toga će ovisiti i o rezultatu, svjestan sam toga, ali gledam na situaciju vrlo pozitivno."

