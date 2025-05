Omiš se pretvorio u centar rukometnog svijeta: Sve je oduševila prisutnost legendarnog Červara

Od 21. do 25. svibnja u Omišu i Makarskoj održava se Masters Handball World Cup - najveće rukometno natjecanje za veterane na svijetu. Ove godine stiglo je preko 2000 natjecatelja podijeljenih u 62 momčadi, a dolaze nam iz čak 19 zemalja svijeta. Gosti su stigli čak iz Brazila, Perua, Egipta...

Ovogodišnje izdanje igra se u dvoranama SC Ribnjak u Omišu kao i Apfel Areni u Makarskoj. Ovaj turnir privlači brojne rukometne legende, a između ostalih, ove godine je ponovno stigao Lino Červar. Najtrofejniji izbornik hrvatske rukometne reprezentacije ponovno je odao počast organizatoru Mariju Čaljkušiću, njegovom timu, kao ni natjecateljima:

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL Lino nastavlja: "Pomolio sam se, otišao u crkvu, sjetio se svojih najbližih. Tražio sam neku pomoć. I ta trenirka koju stalno nosiš isto ti nešto znači. Svi mi imamo neke dodirne točke".

"Rekao bih da su svi pobjednici ovdje. Kad dolaze iz dalekih zemalja ovdje nešto ih vuče. Priroda i sve to, ali i taj altruizam da su dobrodošli te da se dobro osjećaju kao kod svoje kuće. To je velika stvar i tu se ne dijele ljudi jer sport je ono što veže. To je taj olimpijski duh koji govori da treba razvijati povezanost između ljudi što ne može politika. Samo sport! I zato je to pobjeda Marija i svih koji sudjeluju tu u Omišu za veliku stvar. To je top entuzijazma, altruizma i strasti, to je više od sporta. Nije to samo doprinos samo turizmu nego i više. Da je više sporta bilo bi i više pravde u svijetu." - rekao je Lino.

Otkrio je i kako je došlo do njegovog pojavljivanja na ovom turniru gdje su ga svi pitali za fotografiju: "Mario Čaljkušić me zvao nekoliko puta ali zbog obaveza ranije nisam mogao doći. Sad sam obećao i nisam mogao razočarati. Želio sam doći u Omiš i izraziti svoje zadovoljstvo te komplimente, čestitati Mariju i svima koji su uključeni u organizaciju jer ovo je veliki podvig. Dokazali su da se u malom mjestu može napraviti velika stvar. Skupiti ljude sa svih kontinenata u jedan kolektivni sport kao što je rukomet, a znamo da je kolektivni sport najviši oblik socijalizacije ljudi. Tu nema mladih i starih, tu su se i stari pretvorili u mlade."

Otkrio je i kako se na turniru uopće ne igra loš rukomet: "Nije to uopće loše. Oni prkose vremenu i to mi se posebno sviđa. Imam samo komplimente za njih. Neslužbeni slogan ovog turnira je 'game is not over' i to je sjajna poruka. Ljudi preko 60 godina se bave rukometom i neka ih je što više, ne trebaju stati. To je dobro i ovo je veliki doprinos te svima poruka da budu što bolji ljudi, ne samo sportaši."

Organizator Mario Čaljkušić je pak rekao: "Turnir iz godine u godinu raste, istim smjerom ide i košarkaški koji je oborio rekord u trećem izdanju održanom prošlog mjeseca i nadamo se da ćemo tako nastaviti i dalje. Bilo bi nam puno lakše kada bismo mogli računati na više dvorana, ali snalazimo se s ovim što imamo i sve ukazuje na to da radimo dobar posao jer su takve i povratne informacije."

