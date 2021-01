OMILJENI LIK ZLATNE GENERACIJE NAŠEG RUKOMETA: ‘Dečko, daj ti uzmi dva boda pa onda pričaj’

Utakmicu Hrvatske i Japana na SP-u za Net.hr komentira Mirza Džomba

Naš slavni bivši rukometni as Mirza Džomba uživa u zimskom odmoru sa suprugom i djecom na Platku. Stalno skijaju, baš uživaju u snježnim radostima, jedni u drugima…

MOŽDA JE I DOBRO ŠTO NAM SE NA OTVARANJU SP-A DOGODIO HLADAN TUŠ: ‘Mi smo i 1996. gubili pa smo na kraju ispisali povijest’

Letio parketom

“Da još samo naši krenu, bez rukometnih potresa, onda bi bilo savršeno”, kazat će Mirza Džomba, najomiljeniji lik zlatne generacije našeg rukometa. Bio je najbolji strijelac Lige prvaka, najbolji strijelac Eura 2004. u Sloveniji, najbolje desno krilo Olimpijskih igara u Ateni, prvak Europe sa španjolskim Ciudad Realom… I uvijek se smijao. Taj se baš uvijek smijao, letio po parketu i stisnutom šakom u zraku nakon gola iskreno se veselio, bio je neuhvatljiv za suparnika poput vjetra, a kad govori i daje izjave, to radi na sebi svojstven način, duhovit i tako iskren.

A Mirza i u igračkoj mirovini leti, samo nekim drugim terenima, onim obiteljskim, roditeljskim…

“Taman ste me uhvatili u zadnji čas. Dobro je, krenulo je odmah na glavu. Baš će nas sve zaokupiti ovo prvenstvo, bez potresa i svega toga lošeg oko koronavirusa”, rekao nam je Mirza u subotu ujutro.

“Kako sam vidio utakmicu Hrvatske i Japana? Pa kao i svi vjerojatno. Bio je to jedan lagani šok nakon svih ovih najava prvi put u zadnjih ne znam koliko godina. Preko izjava su djelovali da prvi put ne skrivaju da su favoriti i sad je došla ova prva utakmica koja nam je malo poljuljala samopouzdanje, našu sliku, izrečeno od strane njih…To vidim kao najveći problem. Moramo se brzo resetirati, vidimo gdje smo pogriješili dogodi se to i nije to ništa strašno. Međutim, kad zavlada ta jedna kolektivna apatija, teško je u 60 minuta onda nešto promijeniti. Možemo mi sad razglabati o obranama, izborniku Lini Červaru, izmjenama koje je vukao, potezima na koje se odlučio, ali ključ je da nismo bili na razini i moramo se dignuti na razinu više. Japan koji je osrednja ekipa bez renomea je odigrala savršenu utakmicu. To, po meni, nije bilo ni blizu kvalitete utakmice Angole i Katara. Po meni je Japan za sad od te tri reprezentacije u skupini C, nakon uvodnih utakmica na turniru, pokazao najviše”, govori nam Mirza Džomba.

Inače, Japan je 2017. na SP-u u Francuskoj bio 22. Već tada se znalo da će Tokio 2020. biti domaćin Olimpijskih igara i vođeni činjenicom da će biti direktni sudionici olimpijskog turnira, Japanci su odlučili napraviti momčad koja bi na tom turniru bila malo više od kante za napucavanje i popunjavanje mjesta u skupini. Odlučili su se Japanci za zvučno trenersko ime, Dagura Sigurdssona, koji je s Njemačkoj 2016. osvojio naslov prvaka Europe. Otišli su po njega, dali neodoljivu ponudu i Sigurdsson je, makar to njemačka javnost nije ni sanjala, prihvatio otići i zaploviti u nekim drugim rukometnim vodama. Bio je to veliki udarac za Njemačku koja je mislila da je nakon dugog niza godina konačno ima složeno sve ako treba…

‘Vidi se da je Dagur Sigurdsson donio nešto više’

“Vidi se da je Dagur Sigurdsson donio nešto više, nekakav plus što se tiče taktičke zrelosti momčadi, mirnoće, siguran sam da smo mi očekivali u 45. minuti da će se oni raspasti. No, oni su kvalitetno do samog kraja utakmice”, ističe Mirza Džomba.

Dosta se nakon utakmice priča o Lininom forsiranju obrane 5-1 umjesto da je možda igrao 6-0. Upravo ta 6-0 obrana bila je optimalnija za ovu situaciju u kojoj je naša rukometna izabrana vrsta bila, jer se radi o gušćoj obrani u kojoj se zatvara taj pivotmen. Hrvatska je u cijeloj utakmici imala dvije kontre i jedan gol i kontranapada, a Japan njih sedam, pri čemu je zabio šest golova.

“Upravo sam to htio reći. Svi znamo da je trebalo to, pa da su na toj desnoj strani previše rotirali. Ali ponavljam, ako ništa ne ide, ma možeš ti biti svemirac i nećeš ništa napraviti. I sad drvlje i kamenje po nekom, ma ne, to nije dobro. To je bila jednostavno zajednička greška, ulazak u utakmicu i sigurno da su se događale neke stvari koje bi mi sad mijenjali, kao i oni iz naslonjača. Kad nešto ne ide, moraš nešto pokušavati. Onda češće mijenjaš”, naglašava Mirza Džomba.

Također, jedna od stvari koje su završile pod povećalom stručnjaka i medija je i ta da je Lino Ivana Martinovića, mladog i potentnog rukometaša koji je zabio tri gola iz tri pokušaja, u drugom poluvremenu nije ni koristio…

‘Puno je plesalo na dvojci u obrani’

“Ja sam općenito za to da svako igra na svojoj poziciji, to je ipak naša reprezentacija. Na tom su mjestu izabrana dva igrača koja su najbolja na toj poziciji i dobro je da svatko igra. I sinoć se to pitanje potegnulo oko Martinovića, ali siguran sam da će Lino dati odgovor na to pitanje. Osobno, njegovu odluku da Martinovića ostavi na klupi vidim u tome što je tamo puno plesalo na dvojci u obrani, gdje je posljedično s tim Lino išao zatvarat obranu, a manje mislio na napad. Na dvojci je Lino puno rotirao, mijenjao, tražio rješenje. Što se tiče same obrane 5-1 i 6-0, tu se slažem, ali opet tu su nekakvi detalji i situacije. Da smo mi bili pravi i odigrali 5.1, onda bi vodili 10 razlike i to se ne bi ni primjetilo”.

No primjetili se, Japanci su nas izludili, naša reprezentacija je puno griješila…

“Moramo se kolektivno dignuti za jednu stepenicu više. Ovo smatram samo lošim danom, nema drame, ovo će nas dobro protresti. Nema više mjesta kiksevima. Dolaze nam čudne reprezentacije, na koje naši igrači nisu naviknuti. Realno, Japanci imaju drugačije pokrete, pa te neke povratne lopte… Sve je to čudno iskreno. I to igranje bez publike… Odgovorno tvrdim da je to naš najveći minus. Bez obzira gdje se igra, naših bi navijača bilo i u tako teškim trenucima, to bi se diglo na veću razinu, igra. Uvijek je hrvatska rukometna reprezentacija imala crnih rupa, to je normalno, pa svatko ih ima. No, neka ona bude što manja. Ova naša je bila kakva je bila, ne ponovila se više. Moćda smo mi svoje crne rupe ispucali. No, više me muči to što je prva utakmica, što su igrali 5-1 i u napadu, što se Cindrić počeo hvatati za nogu. To je malo veći problem. Nakon ovakve utakmice dođe do brzog emotivnog pražnjenja, otvoriš portale i ostale medije i slabo ti dođe kad vidiš reakcije. To je jako bitno, da smo svjesni svoje snage. Ma da svi pojačaju za malo, to će biti druga slika. Nema brige, ali ima ozbiljnosti i svjesnosti situacije i (ne)učinjenog protiv Japana”.

Podsjetilo nas je ovo na 2003. i start na SP-u na kojem smo otišli do kraja, a upravo je Mirza bio jedan od zaslužnih za taj povijesni uspjeh zabivši ukupno 22 gola na turniru. Na tom smo prvenstvu na otvaranju izgubili od Argentine…

‘Oranje i kopanje na terenu’

“Ma da, je, ali to je više u sferi proricanja, gatanja, teorija zavjere. Najbitnije je bez obzira na bod koji je osvojen ili izgubljen, kako tko gleda, da mi gledamo sami sebe, nema tu prevelike filozofije. To je ipak reprezentacija koja je prošle godine pokazala i dokazala da može. Aktualni su europski doprvaci, puni samopuzdanja… Dobro što se dogodilo ovo sada, da se situacija stabilizira, spusti na zemlju. Oranje i kopanje na terenu. Izmjene, formacije, sve su to nijanse”.

Lino je uoči utakmice pomalo pilio naopako. Nije se previše razmetao ulogom favorita…

“Ajmo se staviti u poziciju izbornika. Da će on izjavljivati da ćemo mi uzeti zlato ili to, to ne priliči izborniku. Svi pokazatelji su da raste euforija i igrači otvoreno govore da im je cilj medalja. Ali, mora tu netko biti tko realno mora sve to spuštati na zemlju. To je uloga izbornika. To je neko nepisano pravilo. Sve su to ipak nekakve poludivlje reprezentacije na papiru. Dečko, daj ti uzmi dva boda pa onda pričaj. Nitko ti ništa neće pokloniti. I sad zamislite njihovu poziciju, oni igraju protiv jedne Hrvatske koja je u rangu jedne Francuske ili Brazila u nogometu. Bili su napaljeni dodatno, vjerojatno su išli do krajnjih granica. Ovo je njihov najveći uspjeh u povijesti Japana. Čuda se događaju, da ovo je dokaz. Neka nam se sad zaredaju pobjede i za pet dana to će se sve zaboraviti. Nakon prošle medalje tko god je htio ili mogao kritizirati Linu, mislim da nema mjesta na kritiku nakon tog srebra. No da svi griješimo, to je normalno. Pa recite mi jednog koji ne griješi”, zaključio je Mirza Džomba.

Sve utakmice dostupne su na RTLplay.