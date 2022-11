KRALJICE ŠOKIRANE / Objašnjenje koje baš svi žele čuti! Evo kako je izbornik objasnio debakl Hrvatske i jedno od najgorih poluvremena do sada

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija u prvom je susretu skupine I drugog kruga Europskog prvenstva u Ljubljani izgubila od domaćina Slovenije sa 18-26 (12-13). Valentina Blažević je s pet golova bila najefikasnija u sastavu Hrvatske dok je Ana Gros sa sedam pogodaka predvodila Sloveniju. A u videu možete pogledati objašnjenje izbornika Nenada Šoštarića za ovako loše izdanje Hrvatske. Hrvatska je vrlo loše ušla u utakmicu, neoprezno izgubila nekoliko lopti u napadu, pa je Slovenija nakon tek nešto više od pet minuta imala prednost od 4-0. Tada je izbornik Nenad Šoštarić pozvao "time out" tijekom kojega je smirio svoje igračice koje su počele igrati mnogo koncentriranije, a to je uz nekoliko pogrešnih dodavanja Slovenki te obrana Tee Pijević donijelo preokret. U 19. minuti Hrvatska je povela sa 9-8, potom u još nekoliko navrata imala gol prednosti uz napadm ali nije se uspjela odlijepiti. Bolje odigranom završnicom prvog dijela Slovenija je na odmor otišla s vodstvom od 13-12. I drugo poluvrijeme počelo je slično kao i prvo. Hrvatska je bila bez ideje u napadu prvenstveno jer nespremna Blažević više nije mogla izdržati ritam utakmice, nekoliko obrana sakupila je slovenska vratarka Pandžić, dva je udarca naših igračica zaustavljala i vratnica pa je u 41. minuti kod vodstva Slovenije 17-13 Šoštarić ponovno bio prisiljen pozvati "time out". Ovoga puta ta strategija nije bila uspješna, Slovenija je i dalje povećavala svoju prednost sve do 20-13, a Hrvatska je svoj drugi gol u drugom poluvremenu postigla tek u 49. minuti. Slovenija je mirno odigrala završnicu i na kraju slavila s uvjerljivih 26:18. Hrvatska je tako ostala na dva osvojena boda i praktički bez izgleda za plasman u polufinale u koje vode samo prva dva mjesta u skupini, dok je Slovenija stigla na učinak od četiri boda. Četiri boda ima i Norveška, po dva boda imaju još Švedska i Danska, dok je Mađarska bez bodova.