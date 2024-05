Sumrak saga kultni je serijal od četiri vampirsko/fantastična romana koje je napisala američka književnica Stephenie Meyer. Kasnije je snimljen i popularni filmski serijal The Twilight Saga u 5 dijelova - Sumrak, Mladi mjesec, Pomrčina, Praskozorje - dva dijela. Zašto sve to navodimo?

Zato što se danas u Oslu na jakom pipremnom turniru Gjensidige Cup 2024. na kojem je Hrvatska igrala protiv Danske, mogao snimiti i šesti dio.

Jer, igra i pristup hrvatske muške rukometne reprezentacije protiv aktualnih svjetskih prvaka i europskih doprvaka Danaca i poraz 37-22 je bio sumrak saga. Pomrčina svega dobrog što smo vidjeli na olimpijskom kvalifikacijskom turniru.

Samo što vampiri nisu sletjeli na parket Arene Jordal Amfi koliko je sve nestvarno loše izgledalo, da upotpuni loš dojam. S hokejaškom palicom u rukama po mogućnosti, jer se radi o hokejaškog dvorani zatvorenog tipa...

Rezultat 37-22 je jako loš, ali više od rezultata na pripremnom turniru zabrinavaju neke druge stvari. Nikša Kaleb bio je kritičan u prijenosu na glavnom kanalu RTL-a. Kina je bio sukomentator našem Filipu Brkiću.

"Nakon loše odigranog turnira, ukupno gledajući, čitavu reprezentaciju, bilo kakvu kritiku nikome nije drago čuti. Bez obzira koliko mi pozitivno gledali na Olimpijske igre i nadali se tu borbi za medalje. Ali, svaki korak u pripremama u tom hodu prema Parizu je bitan", počinje svoj stručni komentar za Net.hr Nikša Kaleb i nastavlja:

"Sigurdsson mora puno puno stvari popraviti. Od igre u obrani 1 na 1, od pristupa na terenu, od trčanja u tranziciji, od organiziranog napada. Igrači su sami njemu natovarili puno puno briga."

Kina je u prijenosu kazao kako će Dagur Sigurdsson morati odgovoriti na neka pitanja...

"Poletjeli smo nakon kvalifikacija za OI jer su te kvalifikacije odrađene vrhunski. Ali, u sportu ne postoji minuli rad. Svakog dana se moraš dokazivati. Sigurdsson je možda među tri najbolja svjetska trenera u rukometu, ali isto tako moramo reći da, naravno nije čovjek kriv, ali on ima tretman kakav niti jedan trener dosad nije imao u Hrvatskoj i normalno da sa tako odličnim tretmanom i mi s pravom postavljamo neka pitanja. Čovjek ne mora otkrivati sve karte i nacrtati plan prprema i svo rada, ali ovaj rezultat je prešao neke granice tolerancije i nije ugodno vidjeti da te netko pobjeđuje sa 15 razlike, bez obzira što se radi o Danskoj".

Što Kaleba najviše zabrinjava?

"Ne sumnjam da će Hrvatska igrati bolje na OI. To je posebno natjecanje, poseban događaj. Dolaziš tamo maksimalno spreman, drugačije je. Spominjao sam da u reprezentaciji imamo nekoliko igrača za koje bi ja sad rekao da su sigurni putnici za OI, međutim što je s onim igračima koji su se trebali nametnuti, koji nisu stalni reprezentativci, nego su se utopili u to sivilo mjesto da pokažu da su oni ti frajeri?! Bez obzira kako moj suigrač igra, ja ću dati sve od sebe, pa mogu svima pogledai u oči. Postoje igrači koji mogu završiti karijeru i nešto imati iza sebe, a tu su i oni koji to tek trebaju. Pristup je nešto što svaki igrač treba popraviti, a tu treba poći od sebe i uklopiti se najbolje što može u ekipu. Pristup igrača protiv Danske me posebno naljutio i nije mi se svidio", zaključio je Nikša Kaleb.