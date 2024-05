Nikša Kaleb nam se javio sinoć nakon prve utakmice hrvatske rukometne reprezentacije u Oslu protiv Norveške 32-26 na Gjensidige kupu. Nešto nam je zaboravio reći u posljednjem razgovoru uoči utakmice.

Inače, bitno je naglasiti kako je u subotu na rasporedu drugi pripremni dvoboj Hrvatske i Argentine u 13 sati i 45 minuta na glavnom kanalu. U nedjelju nas čeka okršaj sa svjetskim prvacima, moćnim predvodnicima novih rukometnih trednova Dancima u 14 sati i 15 minuta na RTL-u.

Svi dvoboji će se odigrati u dvorani Jordal Amfi, a dvoboj naše reprezentacije protiv domaćina možete pratiti i na platformi Voyo.

Što se tiče priče Nikše Kaleba koju je osjetio potrebu ispričati upravo za portal Net.hr, ovo prvi put priča nekom i to je odlučio reći za portal Net.hr. I ne samo to...

Događaj se zbio na SP-u u Portugalu 2003., kad su naši zlatni rukometaši, od ponora pa do vrha, ispisali rukometnu svjetsku povijest...

Bolje rečeno, taj turnir je bio početak pisanja izvrsnosti hrvatskog rukometa, jer godinu i pol poslije, na Olimpijskim igrama u Ateni, rukometaši pod vodstvom Line Červara spojili su back-to-back velike zlatne medalje. Olimpijske igre su najveće sportsko natjecanje na svijetu.

Svjetsko prvenstvo prethodne godine, prva utakmica protiv Argentine, šokantan poraz u jednoj kaotičnoj utakmici, sve to je bilo očito nešto što se trebalo dogoditi da bi se u konačnici, dogodila i takva jedna sportska priča i kontinuitet uspjeha osvajanja medalja, igranja polufinala i finala velikih natjecanja.

Priča može početi...

"Zaboravio sam vam to reći. Kad smo pričali o Argentini, dogodila se jedna apsurdna situacija. Ti Argentinci dobiju nas, a onda umjesto da onako likuju i slave po hotelu, oni do nas, braća Viscovich dolaze onako skrušeno i moljakaju bar neku majicu na kojoj piše Hrvatska. Šprem i ja smo se pogledali, ono, što da im damo kad i mi imamo po dvije majice. Šprem dao jednu, ja jednu, na kraju Argentinci zadovoljni. Ljudi nas dobiju i onda od nas mole majicu, da se zapitaš tko bi koga trebao moliti dres. Da, to sam htio reći. Ne sjećam se da sam ikome to pričao", otkrio nam je Nikša Kaleb i osvrnuo se nakon toga na utakmicu.

Nije katastrofa, pripremni je turnir. Nema drame...

"Vidiš da su naši došli ono, kad ih budu od doma zvali kakva je situacija, reći će fino je vrijeme, tu pijemo kavu. Kao da im rukomet nije ni u primislima. Bliži se kraj sezone, mislim da je to taj naš mentalitet - bliži se kraj sezone, prvi je cilj ostvaren. Plasirali smo se na OI i sad idemo paziti da se ne ozlijedimo."

Kaleb je nastavio govoriti:

"Ono, čisto odrađivanje je ovo bilo. Pošteni faul nismo napravili. Imali smo dva puta, da ne kažem sumnjiva isključenja, ali to nije neka oštra igra u obrani pa da kažemo kako smo se borili pa eto, isključili nas. Baš sam Filipu Brkiću govorio, rekao sam to i u prijenosu, neću reći da me smeta nego mi nije jasno da ti dečki koji su tamo u reprezentaciji nisu svjesni da na Olimpijske igre ide 17 igrača. Pa, ili trebaš p*šati krv i pokušati na sve moguće načine se ugurati na popis putnika. Ili dođeš već kao gubitnik, kao luzer, svjestan da nećeš ići na OI i onda svojim govorom tijela i svojim angažmanom to pokažeš. Ali, stvar je i da ne smiješ samo otići na OI, nego drugi šut nećeš doći uopće u priliku za neko drugo natjecanje. Pa će se, onako, po reprezentaciji vrtiti stari konji dok sami ne krepaju."

Kina je secirao taj "novi" hrvatski rukomet koji mora biti superbrz na uzoru na Skandinavce, koji vladaju europskim i svjetskim rukometom. Danska, Švedska i Norveška predvode taj "atomski" rukomet...

"Što se tiče toga, samo bih slikovito rekao da se trebaš dobro dobro zalaufati da bi te injercija povukla kad dođe uzbrdica. Ne, mi trčimo lagano, a onda kad dođe uzbrdica, on ne voli trčati nego jednostavno stane. Od početka moraš biti na maksimalnoj razini. Sve je to stvar volje i pristupa. Ova hrvatska rukometna reprezentacija ima kvalitetu, to definitivno da. Ne može se ovo uspoređivati s onim kvalifikacijskim turnirom u Njemačkoj za OI. Taj je cilj ostvaren", zaključio je Nikša Kaleb.