Hrvatska rukometna reprezentacija započinje nikad jači pripremni turnir koji možete pratiti samo na našim programima. Hrvatska nastup otvara protiv domaćina Norveške od 19 sati i 15 minuta na RTL-u 2. U subotu je na rasporedu dvoboj Hrvatske i Argentine u 13 sati i 45 minuta na glavnom kanalu. U nedjelju nas čeka okršaj sa svjetskim prvacima Dancima u 14 sati i 15 minuta samo na RTL-u. Nikša Kaleb bit će u ulozi sukomentatora našem Filipu Brkiću. Kina, osvajač epskog svjetskog zlata iz 2003., sa OI 2004. u Ateni, te još dvije srebrne medalje s velikih natjecanja - SP-a 2005. i EP-a 2008., najavio nam je rukometno ludilo koje je, u biti, priprema za Olimpijske igre u srpnju.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

'Igrači se žele dokazati i vidjeti gdje su trenutno u odnosu na Dansku i Norvešku'

"Ne očekujem da je Hrvatska u Oslo doputovala s bijelom zastavom. Nama je nakon kvalifikacijskog turnira u Njemačkoj samopouzdanje poraslo i svi ćemo mi, mi govorim kao da sam i ja dio te reprezentacije, svi mi želimo, a igrači najviše žele vidjeti gdje su i sebi dokazati da se mogu nositi s tim jakim reprezentacijama - Danskom i Norveškom. To, naravno, ne znači da moramo podcijeniti Argentinu", kazao je za Net.hr u uvodu Nikša Kaleb i vratio nas 21 godinu u prošlost. SP u Portugalu Kaleb i ekipa započeli su šokantnim porazom od Argentine. Na poluvremenu su naši rukometaši imali +5 (18-13), da bi na kraju izgubili 29-30. Bila je to kaotična utakmica o kojoj nam je prije dva dana pričao i Valter Matošević.

Nikša Kaleb započeo je svoju priču:

"Jao, kad se toga sjetim. Ta Argentina... imali smo šest promašenih sedmeraca. Pero je dobio crveni. Što se tiče 'egzotičnih' reprezentacija, kad se pogleda malo bolje, čini se da mi u tim utakmicama sami sebi pucamo u nogu. Igrali smo protiv Brazila, pa primimo sedam golova na prazan gol. Znači, tjeramo nekakav inat. Protiv Argentine u Portugalu nam se uvukla nekakav nesigurnost. Imali smo mi nekakav egzotični Japan i puno tih egzotičnih reprezentacija koje bi, ili dobili teškom mukom kao i Maroko i Švicarsku svojevremeno, uz svo dužno štovanje. Nama je ta Argentina bila početak gdje ni sami nismo znali što ćemo toćno igrati u obrani. Tko je prvi lijevi vanjski, tko treći, masu tih nekakvih nesretnih okolnosti koje su se u toku turnira ispravile i na kraju je završilo na najbolji mogući način", govori Nikša Kaleb i nastavlja:

Suze i galama Mirka Bašića rekli su sve

"Mi smo na tom turniru počeli s dvije egzotične reprezentacije. Prvo kolo je bila spomenuta Argentina, a drugo Saudijska Arabija protiv koje smo se mučili prvih 15 minuta. Drugo poluvrijeme, nakon galame Mirka Bašića u svlačionici, da ne kažem sve što je bilo, iako je to u Sanjinovoj knjizi (Sanjin Španović - Uvijek ćemo imati Portugal) sve opisano, detaljno, istinito. Dakle, em ta galama, em suze Mirka Bašića... pa kad vidiš jednu takvu igračku rukometnu veličinu u takvom stanju, to nas je moralo trgnuti, probuditi. Uspjeli smo na kraju slomiti, uz obranu i Vladu Šolu, Saudijce i dobiti malo samopouzdanja."

Kad je bilo turbulentnije u svlačionici? Nakon Argentine ili na poluvremenu utakmice protiv Saudijske Arabije?

"Svaka se utakmica gleda nakon svih 60 minuta, ali puno puno turbulentnije je bilo na tom poluvremenu protiv Saudijske Arabije. Onako, protiv Argentine možeš tražiti nekakvo opravdanje - eto, poklopi se neka ta jedna utakmica s promašenih 6 sedmeraca pa eto, to je to. Međutim, prvo poluvrijeme protiv Saudijske Arabije nije štimalo ništa. Nismo znali što nam se događa. Pitali smo se ozbiljno što nam se događa? Postoji tu i pozadina priče gdje smo mi dobili novce od sponzora tadašnjih. To sad ovako mogu spomenuti, ponajviše od Ivice Todorića i Konzuma. Ljudi u reprezentaciji toliko su bili isfrustrirani i sami govorili kako ćemo doći čovjeku na oči. Molili smo ga da nam pokrije troškove, a sad bi najradije dao svoje privatne novce da mu to vratim i da se ne sramotimo. To su bile riječi Udovičića, Dragana Kovačevića, Marinka Filipovića... bili su zabrinuti nakon te Saudijske Arabije".

Potresen i afirmativan Lino

Što ste si kazali nakon Argentine, je li Lino bio ljut, da li je galamio, ribao vas?

"Pa nije", nasmijao se Kina i nastavio:

"Mogu se sad smijati na to, ali da smo mi pobijedili, vjerojatno bi Lino skakao od sreće. Međutim, izgubio je od jedne Argentine, a ne od Njemačke i Rusije. Bio je Lino afirmativan - treba se boriti, nije još sve izgubljeno. Bio je i potresen i ponizan nakon te utakmice."

Vratimo se na Mirka Bašića u svlačionicu. Kako je to točno izgledalo?

"Ono, klasično, kako može reagirati čovjek koji zna kakva je tvoja kvaliteta i protiv koga igramo. Najviše se sjećam - kako vas nije sramota?! Ljudi su prije vas igrali, borili se za reprezentaciju, a vi šetate kao neka stvar na terenu. Sve što je Mirko u tom trenutku rekao je gola istina. Samo što je to bilo jako jako emotivno s njegove strane."

'Nitko nije imao snagu pogledati Mirka u oči'

U svlačionici je vladao muk...

"Naravno da je. Nitko nije imao snage i hrabrosti pogledati ga u oči. Glave su bile spuštene dole. Toliko su nam glave bile spuštene prema dolje, da smo gledali koliko su široke fuge između pločica. Baš prava drama. I na toj utakmici, na tom poluvremenu, ispričao sam jednu anegdotu - vic, da se opustimo. Jer, taj grč koji je vladao među nama ne bi se mogao dizalicom rastegnuti. Radi se o onoj priči iz filma Boje nasilja. Kad Robert Duval Sean Pennu objašnjava kako treba raditi. Sad da to sve ne prepričavam, može se pogledati na You Tubeu."

Za kraj, Nikša Kaleb je kazao i sljedeće:

"Sad bi rekao u jednoj rečenici - što sve znači i kako se sve preokrene od dna do vrha. Kad smo se vratili u Zagreb i kad su nam navijači pripremili onaj fenomenalni, veličanstven doček, onda je Blaženko Lacković to prokomentirao na svoj način. Vidjevši koliko je ljudi i sve rekao je - čini mi se da sam se i ja naglo proljepšao. Ono, svi te ruku za rukav, svi ti se bacaju u zagrljaj. Svi hoće potpis, broj telefona, dres, a kaže Lac - čini mi se da sam se i na naglo proljepšao", nasmijao se slatko za kraj Nikša Kaleb.