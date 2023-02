INTERVJU S GORANOM PERKOVCEM / Nakon što je naslijedio Horvata, otkrio je koji će biti njegovi prvi potezi i progovorio o realnosti hrvatskog rukometa: 'Počeli smo to misliti...'

Upravni odbor Hrvatskog rukometnog saveza (HRS) na sjednici održanoj u srijedu za novoga je izbornika muške seniorske reprezentacije imenovao Gorana Perkovca (60), koji je na toj poziciji naslijedio Hrvoja Horvata. "Osjećaj je divan, konačno se ostvarilo ono što sam uvijek želio i težio tome. Kada sam čuo danas da je to postala stvarnost, preplavile su me emocije i još uvijek se naježim kad pomislim na to. Veselim se, znam da će biti teško, ali sretan sam", rekao je Perkovac na početku pa otkrio koji će biti njegovi prvi potezi: "Prvo moram razgovarati s igračima. Moram se pojedinačno vidjeti sa svima koje imam u planu da vidim jesu li ozlijeđeni, mogu li, žele li i tek onda kreće rješavanje drugih stvari." U nastavku je komentirao loše rezultate Hrvatske na zadnja tri velika natjecanja i odgovorio na pitanje što je pošlo po krivu: "Dosta toga je pošlo po krivu. Počeli smo misliti da smo neka velesila, međutim mi to nismo. Možemo puno toga napraviti i ostvarivati velike rezultate, ali trenutno nismo među četiri najbolje ekipe na svijetu. Nadam se da ćemo se vrlo brzo vratiti na te pozicije jer mislim da imamo potencijala, imamo puno mladih igrača koji tu mogu." Cijeli razgovor pogledajte u videu.