Legenda izazvala delirij u Zadru kao da je Messi: Svi su htjeli samo jedno, čuvao ga zaštitar

01.02.2009., dvorana Arena, Zagreb, Hrvatska - Hrvatska i Francuska odigrale su na Svjetskom prvenstvu u rukometu finalnu utakmicu za zlatnu medalju. Hrvatska je izgubila i bio je to jedini naš poraz na turniru. S Francuskom je Hrvatska igrala jedno finale i to 1995. na Islandu koje je izgubila. Blaženko Lacković je dobio nezgodan udarac, Francuzi su ga tukli. Igrali su Karabatić i ekipa žestoku obranu koja ih je dovela do zlata usred Zagreba.