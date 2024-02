Na današnji dan prije 15 godina, 1. veljače 2009. godine odigralo se epsko finale Svjetskog prvenstva u rukometu. Hrvatska je, kao domaćin, dočekala svog vječnog rivala Francusku u novoj borbi za medalju. Najveća noćna mora naših rukometaša tada se još jednom pokazala kao nepremostiva prepreka i 'ukrala' Hrvatskoj proslavu svjetskog naslova pred krcatom Arenom Zagreb.

Natjecanje je počelo savršeno za Hrvatsku. U skupini sa Švedskom, Južnom Korejom, Španjolskom, Kubom i Kuvajtom naši rukometaši su suvereno osvojili prvo mjesto s maksimalnih 10 bodova. Uz Hrvatsku su prošli dalje Švedska i Južna Koreja koja je šokirala Španjolsku u zadnjem kolu 24:23 za prolazak dalje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tada je bio isti format natjecanja kakav znamo i danas tako da je nakon prve skupine uslijedila druga faza i nova skupina. U njoj su Hrvatsku čekali ogledi protiv Francuske, Mađarske i Slovačke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Momčad Line Červara zadržala je stopostotni učinak i nakon drugog kruga, redom su 'padale' Mađarska, Slovačka, a zatim i Francuska 22:19 za prvo mjesto u skupini 1 i okršaj s Poljskom u polufinalu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatska, koju su tada, između ostalih, predvodili Ivano Balić, Blaženko Lacković, Igor Vori, Goran Šprem i Petar Metličić u polufinalu je s lakoćom svladala Poljsku 29:23 i zakazala još jedan epski okršaj s Francuskom, koja je u drugom polufinalu bila bolja od Danske 27:22.

Jedan od najvećih poraza u povijesti reprezentacije

Arena Zagreba bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, 16.000 navijača željno je iščekivalo okršaj rukometnih rivala za svjetski tron.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Prvo poluvrijeme su se najviše iskazali Thierry Omeyer i Mirko Alilović koji su glavni razlozi što su u prvom poluvremenu zabijena tek 23 gola, no Hrvatska je zabila gol više i otišla na odmor s prednošću 12:11.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U nastavku susreta igralo se gol za gol sve do rezultata 18:18 kada su Francuzi napravili 3:0 seriju i prvi put poveli s gola razlike. Pet minuta prije kraja Lacković je zabio za 19:21, ali se pokazalo kako će to biti posljednji gol Hrvatske na tom prvenstvu. Francuska je do kraja zabila još tri za konačan rezultat 24:19 i tugu u zagrebačkoj Areni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nažalost, nakon utakmice se najviše pričalo o danskom sudačkom paru.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Danski suci Olsen i Pedersen i dan danas su nepoželjne osobe u Hrvatskoj. Vori je pred kraj utakmice toliko izgubio živce da je dobio crveni karton jer je zamahnuo s loptom prema glavi Pedersena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nastala jedna od najboljih fotografija svih vremena

U užarenoj, čak i pomalo ratničkoj atmosferi tenzije su bile na vrhuncu, a u prilog tome najbolje govori okršaj iz drugog poluvremena kada se Ivano Balić, nakon grubog nasrtaja Nikole Karabatića, unio u lice svom najvećem rivalu. Tako je nastala jedna od najboljih rukometnih fotografija svih vremena.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dvojicu najboljih rukometaša svijeta u tom trenutku odmah su razdvojili francuski igrači, a iznenađujuće i Balić i Karabatić su prošli samo s opomenama kod sudaca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Iduće godine, Hrvatska će nakon 16 godina ponovno biti domaćin Svjetskog prvenstva u rukometu, a nova generacija rukometaša imat će priliku osvojiti medalju.