Mnogima u Sloveniji neće dobro sjesti visoki poraz od Hrvatske u Areni Zagreb. Slovenija Uroša Zormana je ozbiljna rukometna reprezentacija s velikim ambicijama na skorašnjem Svjetskom rukometnom prvenstvu, ali protiv izabranika Dagura Sigurdssona u petak navečer nije imala šanse. Branko Tamše, ugledni rukometni stručnjak, za portal Net.hr analizirao je utakmicu i najavio Svjetsko rukometno prvenstvo. Kazao je kako bi, sudeći po predstavi hrvatskih rukometaša protiv Slovenije, Hrvatska mogla do polufinala SP-a, ali to će biti teško ostvariti i trebat će kontinuitet ovakvih igara na turniru.

Svjetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj od 14. siječnja gledajte na RTL-u i platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Od prve sekunde Hrvatska je nametnula svoj ritam, svoju igru i ugodno sam iznenađen igrom Hrvatske. Stvarno sam pozitivno iznenađen što sam danas vidio od Hrvatske. Neću otkriti toplu vodu ako kažem da Hrvatska stvarno ima kvalitetne pojedince. Hrvatska je igrala jako čvrsto u obrani i u jednom sam trenutku mislio da je 8 igrača Hrvatske u obrani. Mislim da si je Hrvatska napravila jako dobru uvertiru za SP. Hrvatska je nametnula jedan dobar ritam. Nije danas bio najbolji dan za Sloveniju. Hrvatska u svojoj igri ima još određene rezerve. Ako sudimo po današnjoj utakmici, bilo je to jedno od boljih izdanja pod paskom Dagura Sigurdssona. Svi Hrvati bi željeli da vam reprezentacija ode do polufinala SP-a. Znamo da će to biti jako teško, ali gledajući današnju igru, to bi se moglo dogoditi."

Čitavu analizu Branka Tamše pogledajte u priloženom videu gore.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatska muška rukometna reprezentacija pobijedila je u zagrebačkoj Areni u petak Sloveniju s uvjerljivih 33-25 (16-9) u generalnoj probi pred nastup na Svjetskom prvenstvu koje će biti održano u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj od 14. siječnja do 2. veljače.

Bilo je to potpuno drugačije izdanje izabranika Dagura Sigurdssona u odnosu na ono koje su pokazali prije dva dana u Varaždinu, kad su svladali reprezentaciju Sjeverne Makedonije s 27-25.

Protiv Slovenije su hrvatski rukometaši bili rastrčani i raspucani u napadu, čvrsti u obrani, a takvu su igru prikazali od samog početka. Tako su već u 10. minuti došli od pet pogodaka prednosti (7-2), u 15. su bili na +7 (12-5), a 20. na okruglih 10 golova viška (15-5). Slovenci su uspjeli do kraja poluvremena smanjiti zaostatak na sedam pogodaka (16-9).

U drugom dijelu su hrvatski rukometaši u 43. minuti stvorili najvećih, 11 golova prednosti (26-15), a onda je do kraja dvoboja samo održavali. Slovenski reprezentativci se nisu uspjeli približiti na manje od sedam golova zaostatka do kraja dvoboja koji je završio pobjedom Hrvatske 33-25.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa