Mirko Alilović, proslavljeni bivši hrvatski rukometni reprezentativni golman (164 nastupa za Hrvatsku), tvrdi kako će sutra protiv Španjolaca, u utakmici biti ili ne biti za četvrtfinale Olimpijskih igara u Parizu, glava biti ključna.

"Najveći problem naše rukometne reprezentacije na ovim Olimpijskim igrama je glava. Nije tu problem ni forma, nije ni pitanje može li Hrvatska to. Mi smo spremni, mi imamo kvalitetu i za veće domete, ali samo je pitanje kako ćemo se mi oporaviti od poraza od Švedske", govori Mirko Alilović danas za Net.hr na putu na trening. Mirko Alilović brani za poljsku Orlen Wisla Plock.

Hrvatska rukometna reprezentacija na Olimpijskim igrama igra toplo-hladno. Minus 11 protiv Švedske jučer u 4. kolu skupine A ohladili su izabranike Dagura Sigurdssona i naciju natjerali na razmišljanje. Puno je upitnika nad glavama hrvatskog sportskog puka kad se priča o hrvatskim rukometašima u Parizu.

"Istina, igramo toplo-hladno. Na trenutke blistamo, na trenutke smo stvarno bezidejni i to izgleda loše, u najmanju ruku. Nisu mi jasni padovi koji nam se događaju. Petnaest minuta igramo super, fantazija, škola rukometa i onda jednostavno padnemo. Suparnik nam napravi 2-0 ili 3-0 seriju i mi padnemo. E sad, koji je tomu razlog, ne znam. Znate kako je, lako je suditi o Daguru Sigurdssonu izvana, nama koji gledamo kako on to vodi, što radi, kad to gledamo sa strane. Čovjek iza sebe ima rukometni CV i uspjehe, podigao je Njemačku 2016. do dvije medalje, između ostale i brončane iz Rija. Ne možemo mi stavljati bilo kakve upitnike nad Dagurovim znanjem. Koji je razlog naših padova i nemoći, ne znam. Treba sačekati utakmicu, vidjeti što ćemo napraviti i onda donositi zaključke i sudove, kad sve završi radit ćemo remize i pitat Dagura odgovore na sva naša pitanja i nepoznanice", govori Mirko Alilović.

Protiv Njemačke su hrvatski rukometaši pokazali da mogu, da znaju odigrati svih 60 minuta na visokom nivou. U 1. kolu skupine A protiv Japana pokazali su karakter, vrativši se iz deficita...

"I imamo Sloveniju i Švedsku, utakmice u kojima smo vidjeli to što smo vidjeli, to što se dogodilo. Protiv Švedske je to bilo baš loše, predali smo se zadnjih 20 minuta. Protiv Slovenije smo prokockali prednost u prvom dijelu. Imali smo protiv Švedske u uvodu i +4 i isto prosuli, samo na gori način nego protiv Slovenije. Španjolci ne blistaju, imaju golmana De Vargasa i Alexa Dušebajeva i to su jedine dvije zvijezde u njihovoj ekipi. Španjolci se muče posljednja dva natjecanja. Hrvatska ima šanse protiv Španjolske", govori Mirko Alilović i navodi kako su dečki prošli mjesec dana priprema i kako su svi fizički spremni za igrati 45-50 minuta. Treba ponekad odmoriti, naravno da treba. Igra se dosta brzo.

"Treba da, pogotovo jer se igra brzo, jer je zahtjevno, umor je velik. Međutim, ono što meni nije jasno pritom. Imaš Lučina - Duvnjaka i Martinovića na vanjskim pozicijama, a ta linija otvara je Šveđane jako dobro. Stvarali smo dobro šanse, igrali smo, zabijali, branili se i onda smo stavili Srnu, Cindru i Klaricu, promijenili smo sve. U jednom je trenutku izvadio Šoštarića i stavio Martinovića na krilo i baš u tome trenutku se dogodio pad, gdje su nam Šveđani napravili 2-0 ili 3-0 i priča je bila gotova".

Mirko objašnjava svoje zapažanje:

"I Kuzma je skidao lopte i omogućio nam neke preduvjete za dobar rezultat, uzeo je 9 lopti u prvih 15 minuta. Ne možemo reći i nećemi si lagati da je obrana Hrvatske bila sjajna, da nije puštalo. Kuzma je skinuo valjda 7 zicera. Kako bilo, vjerujem da sutra Hrvatska može dobiti Španjolsku, ako će igrati kako zna i može. Španjolska nam odgovara. Samo da Pedra de Vargasa ne razbranimo, da nema svoj dan. Treba nam kompletna utakmica kao protiv Nijemaca", zaključio je Mirko Alilović.

