Dagur Sigurdsson objavio je popis igrača na koje računa za olimpijske kvalifikacije od 14. do 17. ožujka i odmah iznenadio. Na popisu nema Luke Cindrića. Bitno za naglasiti kako se Luka još uvijek može naći na popisu putnika za Hannover, jer svatko od 35 igrača koji su ranije prijavljeni za širi popis za spomenuti turnir na njemu ima pravo nastupa. Na popisu nema ni Ivana Martinovića i Verona Načinovića, zbog ozljeda. No, nemojte se iznenaditi ako i spomenuti dvojac osvane na onom konačnom popisu za olimpijski kvalifikacijski turnir. O čemu se tu zapravo radi?

Taktička varka, poruka igračima, nešto treće ili sve zajedno?

Dakle, Sigurdsson je ovim popisom možda htio taktički zavarati suparnike na turniru Austrijance i Nijemce, a možda je, između ostalog, stvarno htio dati do znanja da u reprezentaciji, novoj Sigurdssonovoj Hrvatskoj, od sad više nema nedodirljivih. Možemo samo nagađati, ali vrijeme će pokazati o čemu se tu zapravo radi. Za komentar navedenog nazvali smo proslavljenog bivšeg reprezentativnog golmana Mirka Alilovića, koji brani za Wislu Plock.

'Bilo je i vrijeme da se i mi okušamo u nečem novom'

"Iskreno. Bilo je i vrijeme da se i mi okušamo u nečem novom, da uplovimo u neke nove moderne vode. Dagur Sigurdsson je ipak ugledno trenersko ime u svjetskom rukometu. To je čovjek koji iza sebe ima rezultat. S Njemačkom je uzeo dvije medalje u tri godine. Od Austrije je napravio jednu dobru reprezentaciju. Na kraju krajeva, s Japanom je nama baš uzeo bod. Osjetili smo plodove njegova rada u Egiptu na SP-u. Sigurdsson je dobar odabir. Jer, igrači sad drugačije sve to gledaju. Po ovom popisu se može zaključiti jedna stvar - da nema nedodirljivih. Nema onih koji imaju zagarantirano svoje mjesto. Ovo je poruka i da će se svatko morati boriti za svoje mjesto u reprezentaciji. To je pozitivno", rekao nam je Mirko Alilović.

Mogao bi Dagur Sigurdsson svojim karakterom i potezima izazvati male "tektonske poremećaje" u hrvatskoj muškoj rukometnoj reprezentaciji, baš zato što za njega nema nedodirljivih. U hrvatskom rukometu nismo baš naviknuli gledati, vidjeti da vedete reprezentacije nisu na popisu. Hrvatska je mala zemlja, ograničena širinom, bazom, bazenom...

"(Smijeh). Svaka promjena donosi neke svoje pozitivne i negativne strane. Prvi zaključak je 21 igrač među kojima nema Luke Cindrića, čak nije ni u rezervama. Martinović i Veron su ozlijeđeni. Veron ima problema s prstom, Marta s ramenom. Klubovi su takvi da i oni štite sebe u takvim situacijama gdje što više žele sačuvati igrača kojeg i plaćaju, naposljetku. Ako je igrač ozlijeđen, klub hladno može reći da igrač ne može nastupiti za reprezentaciju, što su i u pravu. Klub tu štiti sebe. Vidjet ćemo. Bit će promjena, Dagur neće moći provesti svoje neke ideje u ova tri dana što će biti zajedno, prije olimpijskog turnira. Svi znamo kakav smo mi narod što se rukometa tiče. Svi sve znamo. Nekima ne odgovara što nema nekih igrača, nekima smeta što su neki igrači tu. To je klasika, ali ja kažem - pustimo čovjeka da radi. Sad ga pustimo na miru. Došao je tu. Mogao je realno sagledati situaciju u dva-tri tjedna, kako stvari stoje s igračima."

'Sigurdsson ima viziju'

Sigurdsson je sigurno napravio razgovore s određenim brojem igrača, tvrdi Mirko Alilović i dodaje kako je Dagur Sigurdsson preiskusan trener da ne bi to napravio...

"Ima viziju, vjerujem da je za ostvarenje te vizije potrebno vrijeme", naglašava Mirko.

Hoće li se Sigurdssonova vizija i hladni skandinavski karakter uklopiti među vatrene i temperamentne Hrvate? Skandinavci i Hrvati su karakterom i razmišljanjima dva različita svijeta. Ima tu izazova za svakog stranca...

"Je, ali možda nama treba baš takva hladna glava, hladna i, ajmo reći, bezosjećajna glava na klupi reprezentacije u rukometu. Evo, primjer samo - prva utakmica prošlog prvenstva. Razvalili smo Španjolce i već smo svi bili europski prvaci. Već smo podijelili medalje. I onda na kraju nakon dva dana i prve lošije utakmice na turniru, svi su reprezentaciju Hrvatske u rukometu otpisivali. Vikali idite doma, Španjolska je bila slučajnost, itd... Skandinavci su drugačiji. Sigurdsson je htio doći u Hrvatsku i to je sigurno pozitivna stvar. Htio je prihvatiti taj izazov što je, po meni, fenomenalno. Sigurno i da hrvatskim trenerima nije drago, ne znam ni ja, ali evo, svi su se okušali, obećavali medalje, prvenstva, naslove, igru, ovo-ono. Na kraju s eništa od toga nije ostvarilo", priča nam Mirko Alilović.

'Sigurdsson je uvidio grešku koju smo svi mi vidjeli'

Dagur Sigurdsson je otkrio jasnu viziju - što treba raditi?

"Treba se organizirati, ustaliti i stablizirati obranu. Treba napad stablizirati, smanjiti tehničke greške. Sigurdsson je uvidio grešku koju smo svi mi vidjeli. Nije se mogao previše posvetiti analiziranju hrvatske rukometne reprezentacije jer nije ni, realno, mogao. Tek je došao. Da, možda nam je stvarno potrebna hladna glava na izborničkoj klupi Hrvatske. Sigurdsson je čovjek koji neće donositi odluke srcem i euforijom, nego mirno, promišljeno, hladne glave. Naravno. On je moderan trener. Gaji brz i moderan skandinavski rukomet, bez puno okljevanja i bez puno straha od pogreške", zaključio je Mirko Alilović.