KLJUČAN SUSRET SKUPINE C / Marin Šipić uoči utakmice sa Srbijom: 'Svaku utakmicu se nalete neka dva krkana koja me tuku, ali volim ja to...'

Hrvatska i Srbija igraju u 20:30 odlučujuću utakmicu skupine C na ovogodišnjem Euru, a moći ćete ju pratiti uživo na RTL televiziji