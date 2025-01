Hrvatska rukometna reprezentacija razbila je u srijedu Argentinu s +15 (33-18) u drugome kolu rukometnog SP-a. Posebno raspoloženi su bili vratar Dominik Kuzmanović te Filip Glavaš i Marin Šipić koji su utrpali svaki po pet pogotka. Razgovarali smo sa Šipićem nakon utakmice, hrvatski pivot bio je dobro raspoložen, sa osmijehom od uha do uha, ali je bio oprezan jer ovo je bilo samo 'zagrijavanje'

"Dvije super utakmice. Publika je bila odlična, stvarno nas je bodrila. čak bi i rekao da su danas bili bolji nego prošlu utakmicu. Stvarno se osjetio taj žarki naboj u Areni. Realno na papiru su to bile dvije lakše utakmice koje smo očekivali i željeli pobijediti", započeo je hrvatski rukometaš.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sve sad odlučuje zadnja protiv Egipta, ako slučajno kiksamo Egipat onda kao da ništa nismo pobijedili. Volio bih bez euforije, idemo koncentrirano dalje. Ponavljam, odlične dvije utakmice, ali moramo se koncentrirati na sljedeću utakmicu koja je za dva dana. Ovo večeras zaboravljamo i pripremamo se za dalje", u potpunom je fokusu Šipić za Egipćane.

Hrvatska je odmah krenula jako, po pobjedu. Argentinci su dobro počeli, držali su egal, bili iznimno agresivni u obrani, Duvnjak je u prvim napadima dobio čak rukom po licu. Jesu li i vas Argentinci iznenadili kakvim prljavim potezom u obrani?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ma meni je to normalan dan na poslu, tako da ništa novo", našalio se Šipić, a sjetili smo se i odličnog gola u kojem se s trojicom na sebi Šipić odlično snašao "To mi je dio posla, moram to raditi."

"Nitko ne očekuje da ćete započeti utakmicu u kojoj protivnik neće zabiti, a da ćemo mi voditi 10-0. To je nemoguće. Kod takvih ekipa treba ostati koncentriran, nastaviti svoju igru i kad tad će oni pasti što se i dogodilo u obje utakmice. Protivnici su krenuli dobro, ali ako se držimo svoga plana, na kraju puknu i mi napravimo tu razliku", rekao je Šipić i otkrio koji je bio plan za Argentinu.

"Protiv Argentinaca smo ganjali tih +14 pošto ih je Egipat dobio s toliko razlike. U nekim slučajevima ako se zatvori krug htjeli smo postići da imamo bolju gol razliku. Uspjeli smo, ali sad utakmica s Egiptom sve odlučuje. To nam je najbitnija utakmica u skupini i to moramo pobijediti", rekao je Šipić.

U nedavnom razgovoru s Mariom Šoštarićem pitali smo ga tko je najbrži u reprezentaciji, a on je vas odabrao

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Stvarno?", bio je zatečen Šipić.

Sad ne znamo je li to bio neki dogovor, pršut ili euri ispod stola sa Šoštarićem ili…?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nije, nije, trebate doći na trening pa vidjeti", nastavio je kroz šalu Šipić.

A što vi onda kažete za Šoštarića da vratite uslugu. U čemu je Mario najbolji?

"On je drugi najbrži, hahaha", grohotno se nasmijao dobro raspoloženi Šipić.

Kolega novinar primijetio je kako se reprezentacija jako digla trkački posebno u segmentu brzine. Evo što je hrvatski pivot rekao na to.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Više je to stvar glave. Govorili smo jedni drugima da moramo povući nakon primljenog gola da nema gledanja tko je kriv, tko je pogriješio u obrani. Jednostavno igramo ovako. Primimo gol, igramo brzi centar i radi pritisak na protivnika.

"Ne radimo puno izmjena zato je i to moguće. Imamo mladu ekipu koja može trčati pa zašto ne iskoristiti svoju prednost", rekao je po nekima najbrži, nama jedan od najveselijih hrvatskih rukometaša.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Pavlović nakon pobjede: 'Dobio sam jedan udarac glavom u bradu'