Jelinić o situaciji kad je zaiskrilo s Mađarima: 'Ne damo ni na kojeg našeg igrača'

Kakva utakmica Hrvatske u zagrebačkoj Areni. Marin Šipić zabio je u zadnjim sekundama za pobjedu Hrvatske nad Mađarima i novim polufinalom na SP-u. Hrvatski rukometaši vratili su se iz ponora i u pet minuta okrenuli -4. Jedan od igrača koji je podnio veliki teret bio je Marin Jelinić kao jedino lijevo krilo nakon ozljede Mandića. U razgovoru nakon utakmice otkrio nam je svoje dojmove.

"Pa mislim da nisam odigrao luđu utakmicu. Pogotovo jer je u hrvatskom dresu. Ovo je sigurno najbolja pobjeda u mojoj karijeri. Trebamo doći sebi i proslaviti. Ali nemamo puno vremena, samo par sati jer već je već sljedeći dan. Moramo se dobro regenerirati i analizirati protivnika", rekao je Jelinić na početku

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatska ima peh s ozljedama na ovome prvenstvu, ali su hrvatski rukometaši za razliku od posljednjih utakmica unatoč svemu pokazali karakter i opet se vratili iz nemogućeg.

"Ova ekipa nije dosad imala velike rezultate to je realno. No oduvijek smo znali da imamo jako kvalitetnu ekipu. Imamo dosta ozlijeđenih igrača, ali svejedno idemo dalje i guramo. Ta snaga zajedništvo drži nas. Neki igrači igraju ozlijeđeni ili poluozlijeđeni. Već smo dogurali daleko, dao Bog da idemo još i dalje. Ovo polufinale je za našu ekipu i kapetana velika stvar. Pogotovo jer je ovo kraj Duvnjakove reprezentativne karijere. Moramo mu priuštiti dobro prvenstvo", rekao je Jelinić nastavio s hvalospjevima prema Duletu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"On je jedna ikona i gospodin čovjek. Iako je poluozlijeđen, daje nam snagu i mislim da će još biti s nama", rekao je hrvatski rukometaš

U jednome trenutku pred kraj utakmice u žaru igre zaiskrilo je između Mađara i hrvatskih rukometaša. Jelinić igra u mađarskome Szegedu, ali nije se libio stati pred pred klupske kolege da zaštiti suigrače iz reprezentacije.

"Ma to je stvar utakmice. Krasi nas to zajedništvo snaga. Ne damo ni na kojeg našeg igrača i uvijek ćemo se braniti. To nas treba krasiti još ove dvije utakmice i kroz čitavu reprezentativnu karijeru", lijepo je rekao Marin.

"Kad nosiš ovaj dres, on je jako težak i mislim da se treba boriti do zadnje kapi krvi", zaključilo je lijevo krilo Hrvatske.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Svlačionica je gorjela: Evo kako su rukometaši proslavili plasman u polufinale