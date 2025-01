Šoštarić o zadnjim sekundama protiv Mađara: 'Nemam pojma kako nam to uspijeva'

Nevjerojatna pobjeda hrvatske reprezentacije u četvrtak protiv Mađarske u zadnjim sekundama donijela je Hrvatskoj novo polufinale na velikim natjecanjima. Hrvatska je već navikla svoje navijače da na svakoj utakmici troše tablete za smirenje. Nema veze dokle god naša momčad pobjeđuje. Nakon utakmice razgovarali smo s Mario Šoštarićem koji je komentirao utakmicu, a odmah na početku odgovorio je na našu zafrkanciju kako bi od već treće infarktne utakmice zaredom i igrači morali nešto početi uzimati.

"Ne samo za smirenje, nego ne znam što ćemo sve morati uzimati. Ovo je čudo što se dogodilo večeras, kako smo se mi borili… U Zagrebu i Hrvatskoj nikad se ne predaje. Ovo što smo danas pokazali, opet smo se digli od mrtvih, ne znam koji put u utakmici. Stvarno prekrasno. To može samo jedno zajedništvo, volja i želja te ovakva ekipa kakva smo mi", započeo je hrvatski rukometaš.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mario Šoštarić briljira u mađarskome Szegedu te dobro poznaje mađarske rukometaše. Našalili smo se s desnim krilom Hrvatske upitavši ga smije li se nakon ove utakmice vratiti u Mađarsku

"Pa ja vjerujem da smijem. Oni su imali svoju priliku. Sve je na terenu bilo čisto. Stali su na loptu zadnjih četiri-pet minuta, nisu igrali više kako su igrali dosad i mi smo to iskoristili. Mi smo obećali navijačima da ćemo se baciti na zube do zadnje sekunde. To smo i napravili i to nas je nagradilo", rekao je Šoštarić koji je nedavno izjavio da je Mađarima savjetovao gdje jesti, a poslao ih kako kaže 'na najmasnije ćevape'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Problemi s ozljedama

Koja je taktika za sljedećeg hrvatskog protivnika, gdje njih poslati jesti?

"Predložio sam im par restorana i kafića, ali ne, to je bilo sve izrečeno u šali", rekao je Mario a zatim se okrenuo sljedećem Hrvatskome protivniku. U trenutku izjave hrvatski rukometaš nije znao da će Francuzi biti njihovi sljedeći protivnik, ali je 'vidoviti' Mario predvidio da će i u njihovoj utakmici s Egiptom biti drame.

"Jedna i druga reprezentacija odlična. Mislim da će ova druga četvrtfinalna utakmica biti neizvjesna do zadnje sekunde kao i ova naša. Tkogod pobjedi mi ćemo se pripremiti na njega, regenerirati i probati pokrpati sve igrače. Napravit ćemo sve da uzmemo tu medalju koja je na dohvat ruke", otkrio nam je plan.

Hrvatska kao da je ukleta s ozljedama na ovome turniru. Ozljede se nižu iz dana u dan. Evo kako Šoštarić to komentira:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je specifičan turnir gdje se igra svaka dva dana i normalno da se nešto tako događa. Kad ideš na 120 posto svaku utakmicu padamo, ali se dižemo. Isto tako trpimo i ja nemam pojma kako to uspijevamo. Stvarno, svaka čast dečkima, skidam kapu", bio je Šoštarić pun hvale za suigrače uz poruku 'Ovdje nitko nije normalan'

U intervjuu prije prvenstva Šoštarić nam je otkrio kako je po njegovom mišljenju Marin Šipić najbrži igrač. Hrvatski pivot zaista je protiv Mađara bio brži od sata i donio sreću milijunima Hrvata. Je li ga Šoštarićeva izjava dodatno motivirala?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ah to je Šipa. Bilo je 59.55 kad sam vidio da je uhvatio loptu i kako se krenuo okretati. Pomislio sam si 'Ajde pukni više i zabij ga.' Moram si taj gol prevrtjeti nazad. To će mi ostati za cijeli život uspomena. I nadam se i sljedeća utakmica i ona tamo koja nas čeka u Oslu", zaključio je Šoštarić. A mi se nadamo da će mu se želje i ostvariti.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte delirij hrvatskih rukometaša u mix zoni: 'Ovdje nitko nije normalan'