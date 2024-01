NA LICU MJESTA / Mannheim je spreman za Euro: 'Ludnice na ulicama nema, ali onako osjeća se u zraku da slijedi nešto veliko'

Hrvatski rukometaši su oko podneva stigli u njemački Mannheim, gdje im u petak slijedi prva utakmica na Europskom prvenstvu protiv Španjolske. Sve ćete moći pratiti na RTČ-u od 19.45 sati, a igrači će do tada odraditi treninge i završne pripreme za jakog protivnika. Nakon toga slijede okršaji s Austrijom i Rumunjskom. "Petak Španjolska, svi putevi vode ka Španjolskoj, 100% smo koncentrirani, fokusirani smo i svi želimo da odradimo ovaj zadatak najbolje što je moguće", rekao je Igor Karačić, dok je Zvonimir Srna istaknuo: "Večeras je to otvorenje, mi imamo trening, neke posljednje taktičke stvari da sredimo i čekamo početak utakmice sa Španjolskom." Iz Mannheima se uživo javila RTL-ova reporterka Ines Goda Forjan. "Lijep pozdrav iz Njemačke, lijep pozdrav iz Mannheima. Nalazimo se u SAP Areni u kojoj će Hrvatska odigrati svoje prve tri utakmice na ovom Europskom prvenstvu. Upravo u ovim trenucima u ovoj areni traju posljednje pripreme kako bi sve bilo spremno za ono što slijedi, za ono što svi jedva čekamo. Moram reći da u ovom trenutku atmosfera je sjajna, sve ovdje izgleda odlično, sjajno. Nijemci su kao domaćini odradili doista jako, jako dobar posao i u ovom trenutku čini nam se da ne postoji niti jedna stvar na koju nisu mislili. Sve je pod kontrolom, sve je spremno i uvjereni smo kako će ovo prvenstvo proteći sjajno i glatko, kako će biti uzbudljivo, napeto i odlično. Što se tiče atmosfere na ulicama, mram reći da još uvijek nema ludnica na ulicama, ali to ne znači da uskoro kroz koji dana neće biti, znamo što su kadri i spremni učiniti hrvatski navijači kada dođu ovdje. Dakle, ludnice na ulicama nema, ali onako osjeća se u zraku da slijedi nešto veliko. I ekipa RTL-a stigla je sinoć ovdje u Mannheim. Drugi dio ekipe stiže večeras i mi smo spremni. Jedva čekamo petak", javila se Ines iz Njemačke.