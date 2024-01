BEZ ALIBIJA / Mandić i Kuzmanović teško pronalazili riječi: 'Ništa nam nije krenulo za rukom, od obrane pa do napada... U svemu su bili bolji'

Hrvatska rukometna reprezentacija ostala je bez šansi za polufinale Europskog prvenstva nakon teškog poraza od Islanda (30:35). Za RTL su nakon utakmice podijelili svoje dojmove dali su naši vratari Matej Mandić i Dominik Kuzmanović. "Ništa nam nije krenulo za rukom. Od obrane pa do napada... Jednostavno u svemu su bili bolji", rekao je Mandić, a Kuzmanović je poručio: "Do 40 minute apsolutno smo bili u igri, a u završnici utakmica je otišla na 5-6 golova razlike i to više nismo mogli stići." Više pogledajte u videu.