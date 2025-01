ŽELE SE VRAĆA / Kratki podsjetnik kako je to izgledalo kad je zadnji puta Kerum bio na vlasti u Splitu

On je bio jedini političar s luđom frizurom od Donalda Trumpa. Trump je u međuvremenu opet postao predsjednik, Željko Kerum crne kovrče više nema, ali se i on želi vratiti. Bivši splitski gradonačelnik se javio sa skijanja, i najavio da ponovno izlazi na lokalne izbore. Sjećate se Facebook stranice posvećene Željku Kerumu. Možda je vrijeme da ponovno postane aktivna jer Kerum najavljuje da po peti put ide na lokalne izbore. Bio je Splićanima rješenje 2009. kada je na izbore izašao kao nezavisni kandidat. I postao gradonačelnik čiji je mandat - gotovo nemoguće zaboraviti. 'Gledajući situaciju u gradu i političare i ono što nude zaključio sam da Split treba pokrenuti. Sadašnji političari niti imaju iskustva, niti imaju znanja. I jedino rješenja, a to će građani Splita vjerujem i prepoznat, sam ja. Zato se kandidiram ponovno', najavio je Darinki Trgo...