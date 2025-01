Luka Karabatić o dolasku brata na polufinale i okršaju s Hrvatskom: 'Nevjerojatno kako igraju sa srcem'

Četvrtfinalni dvoboji rukometnog prvenstva u utorak imali su dvije infarktne završnice. Zagrebačka Arena prvo je svjedočila velikom povratku Hrvatske i golu Marina Šipića u posljednjoj sekundi, a nekoliko sati kasnije Luka Karabatić sa zvukom sirene odveo je Francuze u još jedno polufinale velikog natjecanja. Nakon utakmice Francuz hrvatsko-srpskih korijena dao je izjavu za hrvatske medije.

"Uh, nisam uopće imao vremena razmišljati o tome, tu je bilo puno tenzija, stresa. Nisam mislio o Hrvatskoj, želim uživati malo u ovoj pobjedi", odgovorio je Luka Karabatić odmah na prvo pitanje o rukometnom klasiku koje ga čeka. Zatim se Luka komentirao odigranu utakmicu s Egiptom:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bila je ovo luda utakmica, mogli smo izgubiti, ali evo nas, jedva. Imamo dva dana da se spremimo za utakmicu s Hrvatskom, znamo što im to znači. Hrvatska je kroz turnir sve bolja, napreduje. Bit će to za nas ogroman izazov. Imamo vremena uživati u ovoj pobjedi, a onda se idemo pripremati za Hrvatsku."

Karabatić je bio heroj Francuza koji je svojim golom rasplakao Egipćane. Egipat se uspio vratiti u zadnjim sekundama, ali Francuzima je bila dovoljna jedna da u konačnici pobijede. Evo što je Luka rekao o ludome pogotku:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ma, čudo… Svi skaču oko tebe, a ja nisam znao je li lopta ušla na vrijeme. Rekao sam dečkima, samo mirno, čekamo, ta minuta je bila čudna. A nakon toga… Ponos i sreća što si zabio za ulazak u polufinale. To je samo još jedan korak, mi želimo više."

Zadnji susret Francuske s Hrvatskom u zagrebačkoj Areni bilo je finale SP-a 2009. koje je donijelo traume mnogim navijačima, ali tada je Hrvate rasplakao Nikola Karabatić. Gdje je tada bio Luka?

"Nisam bio tu 2009. godine, gledao sam na televiziji, gubio sam živce. Bilo je to prije 16 godina, ali kao da je bilo jučer. Bila je to fenomenalna utakmica, krenulo je tada dobro za Francusku, nadam se da će opet. Nama je cilj finale. Jedan od najvećih izazova je igrati ovdje protiv Hrvatske, ovo je fenomenalna dvorana, sjajan ambijent. Spremali smo se za utakmicu protiv Egipta i navijanje se čulo kroz zid. Nevjerojatno je kako igraju sa srcem i bore se, to je lijepo vidjeti, ali kada su ti protivnici, nije baš lijepo. Moramo se pripremiti, bit će teško za nas", rekao je Luka koji je otkrio hoće li ga brat Nikola bodriti u četvrtak u zagrebačkoj Areni:

"Da, mogao bi doći. Rekao je da će doći ako uđemo u polufinale. Nije još ništa potvrdio, ali moguće je da dođe u Zagreb na polufinale. Navijao je za Hrvatsku protiv Mađarske? Zna se da je to za nas uvijek posebna utakmica, baš je posebno igrati u Hrvatskoj. Ponosan sam", rekao je Luka, a zatim odgovorio na pitanje je li mu čudno igrati bez brata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Pa čudno je. Sad sam se već priviknuo, ali na početku je bilo čudno jer smo od početka bili zajedno, suigrači i cimeri. Jedan dio mene je otišao, barem što se rukometa tiče, ali i dalje je on tu, svaki dan razgovaramo, naš odnos je isti. Samo sam ja još uvijek na terenu, a on više nije", rekao je francuski rukometaš, a ovako vidi hrvatske rukometaše:

"Ekipa koja ima veliko srce, uz navijače, daju sve od sebe i stavljaju veliki pritisak na protivnika. Imali su poteškoće protiv Mađarske, ali nikada nisu gubili živce. Ako su i bili u zaostatku, s ritmom su ušli u utakmicu. Jako su opasni, pobjeda po pobjeda i digne se samopouzdanje. Sada su na top razini", zaključio je Karabatić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte infarktnu završnicu u kojoj se Francuska probila do polufinala s Hrvatskom