LINO OČAJAN NAKON DEBAKLA PROTIV VICEPRVAKA EUROPE: ‘Moramo izvući pouku, iako zabrinjava jedna stvar…’

Lino nije zadovoljan igrom protiv Švedske

Hrvatska rukometna reprezentacija poražena je u Kilstuni od Švedske 25-32 (13-17) u prvoj od dvije prijateljske utakmice.

Aktualni europski doprvaci od početka utakmice kontrolirali su rezultat i na kraju stigli do uvjerljive pobjede. Najbolji strijelac u redovima Hrvatske bio je Krešimir Kozina koji je postigao pet pogodaka, dok se kod Švedske sa šest pogodaka istaknuo Andreas Nillson.

Izbornik Lino Červar nije bio zadovoljan prikazanim u ovom susretu:



“Ova utakmica nam je dobro došla prije svega da vidimo naše nedostatke. Mislim da zaostajemo puno za njima i moramo toga biti svjesni, ne zaluđivati se i biti realni. Trebamo puno raditi da bi bolje igrali. Ovi mladi koji su igrali nisu opravdali, osim Kozine i Šege svi su ostali dužnici. Ono što nas mora zabrinuti da nismo taktički ni tehnički još na razini. Prema toma, nama preostaje samo puno rada i iz toga moramo izvući pouku,” kazao je Červar.

Najbolji strijelac utakmice Krešimir Kozina posebno je istaknuo loše otvaranje utakmice.

“Jako smo loše otvorili utakmicu. Ne možemo tako protiv Švedske otvoriti, ipak su oni viceprvaci Europe. To im je prva domaća utakmica nakon prvenstva. Vidjelo se da su bili u euforiji, krenuli su furiozno. Mi smo s nekim novim licima, nekim mladim igračima s kojima će trebati vremena. Znam da su svi sada nestrpljivi, ali momcima od 19, 20, 23 godine će trebati utakmica. Mislim da su zato ovakve utakmice dobre i mislim da je bitno da se nismo predavali do zadnjeg trena iako je rezultat bio vrlo loš. Nadam se da ćemo to prekosutra ispraviti.”

Druga utakmica između Švedske i Hrvatske igrat će se u subotu u Norrkoppingu.