Izbornik hrvatske ženske rukometne reprezentacije Nenad Šoštarić nakon 27-31 (11-17) poraza od Švedske u posljednjem nastupu na ovogodišnjem Europskom prvenstvu u Ljubljani izrazio je zadovoljstvo igrom u drugom poluvremenu.

"Ove cure imaju karakter, a razlog za padove na ovom prvenstvu prvenstveno je zbog fizičke spreme. Drugo poluvrijeme ove utakmice je bila lijepa rukometna priča za nas. Žao mi je prvog poluvremena, kod 6-6 smo im dale dvije lopte u ruke i Šveđanke su se odvojile, promašile smo previše 'zicera' što su one iskoristile za protunapade", prokomentirao je Šoštarić utakmicu protiv Švedske.

Hrvatska je nakon iznenađujuće bronce na prošlom EP prije dvije godine u Danskoj, u Ljubljani upisala tek jednu pobjedu uz jedan remi i četiri poraza, a pad u igri naše reprezentacije obično bi se događao u drugom poluvremenu.

Otkrio i probleme

"Na fizičkoj spremi tijekom priprema mi nismo mogli napraviti ništa. One moraju prihvatiti drugačiji način razmišljanja u kojem faza odmora ne znači faza ležanja ili odlaska u kafić na kavu. One si tada moraju same organizirati vježbanje u teretani ili trčanje na otvorenom. To govorim radi njihove budućnosti, jer današnji rukomet se sastoji od brzine i snage iako mi imamo i imaginaciju koje ostale nemaju".

Sljedeće godine održat će se Svjetsko prvenstvo na koje se Hrvatska još treba kvalificirati.

"Treba nam da nas ždrijeb pomiluje i izbjegnemo Češku i Ukrajinu. Cilj nam je otići na Svjetsko prvenstvo i tamo izboriti neku od pozicija koje vode u kvalifikacije za Olimpijske igre", dodao je Šoštarić.

Andrea Šimara ovako je vidjela utakmicu protiv Švedske, ali je i prokomentirala čitav EP:

"Uspjele smo smanjiti veliki zaostatak od minus 10, dale smo sve od sebe, trudile se... Ostaje nam žal zbog utakmice protiv Slovenije, to smo trebale pobijediti i onda bi nam u nastavku bilo lakše. Nadam se kako ćemo se kvalificirati za sljedeće Svjetsko prvensrtvo".

Jedna od mlađih igračica u reprezentaciji bila je Tena Petika, kćer bivše hrvatske reprezentativke Snježane Petike, koja je sada pomoćnica izbornika Šoštarića.

"Bilo je puno vrijeđanja od strane navijača kako prema meni tako i prema mojoj mami, ali mislim da sam na kraju pokazala što mogu. Nastavit ću raditi i nadam se kako ću biti sve bolja. Šveđanke su na početku kažnjavale svaku našu pogrešku, ali u nastavku nam je proradio napad i umalo smo ostvarile karakter", kazala je Petika koja je sa šest golova bila najefikasnija u sastavu Hrvatske.