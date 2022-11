Nakon teškog poraza od Slovenije, Hrvatskoj ženskoj rukometnoj reprezentaciji preostaju još dvije utakmice u kojima može izboriti polufinale Europskog prvenstva. Posao neće biti lagan jer su protivnice dvije jake skandinavske reprezentacije Danska i Švedska. Utakmica s Danskom igra se u danas u 18 sati, a protivnice su komentirale reprezentativke Andrea Šimara i Dora Kalaus.

"Slovenija je zaboravljena, okrećemo se novim utakmicama. Dat ćemo sve od sebe, odigrati najbolje što možemo i na kraju vidjeti do kuda ćemo dogurati. Danjkinje su dobra ekipa, pokivene na svim pozicijama, ali ne sumnjam u nas", kazala je Šimara.

"Znali smo da je Europsko prvenstvo uvijek naporno. I u Danskoj smo imali puno utakmica. Tamo smo imali još veće probleme, jer nismo znali raspored. Ne smijem se na to obazirati i na taj način gledati. Moramo vidjeti u čemu su bili problemi u prijašnjim utakmicama i probati ih anulirati, što više smanjiti, tako da možemo u ove dvije utakmice pokazati što zapravo možemo. Imam osjećaj da nismo pokazali što sve možemo i moramo, jer moramo bolje. Dankinje su u prvom dijelu natjecanja pokazale da nisu toliko jaka reprezentacija kao što se predstavljaju. Igraju one moderan, brz rukomet, ali vjerujem da možemo protiv njih igrati. Vjerujem da možemo zaustaviti njihove jače strane, brze golove iz tranzicije i s krila, ali možemo to zatvoriti i pokazati svoje jače strane, što, nažalost, do sada nismo. Još uvijek je sve otvoreno. Moramo se fokusirati na zadnje dvije utakmice, pokazati što možemo i uz malo sreće mislim da možemo daleko", rekla je Kalaus.

Utakmicu pratite danas od 18 sati na programu RTL2.

Na PLAYU prati UŽIVO sve utakmice Europskog rukometnog prvenstva za žene – potpuno besplatno!