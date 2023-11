Talentirana 23-godišnja srednja vanjska rukometašica francuske Nice Tena Petika, kći najveće hrvatske rukometašice svih vremena Snježane Petike, otpala je s popisa putnika za Svjetsko rukometno prvenstvo. Odluku je Tena doznala jutros. Razgovarala je s izbornikom Obrvanom koji joj je objasnio svoju odluku, a ona je da Tena nije standardna u Nici, tj da ne igra... Zanimljivo, ali izbornik hrvatskih rukometašica Ivica Obrvan nam je u intervjuu prošlog tjedna spomenuo upravo Tenu kao primjer:

Ivica Obrvan za Net.hr: 'Tena Petika igra malo'

"Meni je žao... Evo naprimjer, imamo Tenu Petiku i Klaru Birtić koje su prošle godine u Lokomotivi, s Nenadom Šoštarićem i njegovim ljudima radile jako dobre treninge. Dobro su igrale, napredovale su, postale i prvakinje Hrvatske s Lokomitivom. Kao mlade otišle su van i bilježimo činjenicu da ove godine igraju malo ili vrlo malo. Osjeti se na njima, da je to bio jedan potez o kojem se moglo razmišljati, bez obzira na značajna financijska sredstva koja su djevojke ostvarile. Treba uvijek razmisliti o trenutku odlaska u inozemstvo, kad si sazreo kao igračica, da bi opravdao odlazak. Jer, karijera vrlo lagano može krenuti nizbrdo ako se donose krivi potezi", objasnio nam je Ivica Obrvan.

Tena Petika javila nam se iz autobusa kojim se vraća u Koprivnicu. Razočarana je i tužna. Očekivala je da će biti dio ekipe za SP...

'Očekivala sam da ću ići na SP-u'

"Očekivala sam da ću se naći na popisu putnika za Švedsku, ali to je normalno, pa svatko tko dobije poziv u reprezentaciju nada se da će dobiti poziv, tj ostati na popisu i za turnir. Izbornik mi je rekao kako je razlog što ne idem na turnir što ne igram u klubu, na što sam mu ja rekla da to nije istina. Odgovorio mi je samo na to - dobro. Da, pogodila me ova odluka izbornika, ali ispalo je tako kako je ispalo", kazala nam je Tena Petika i dodala:

"Ne znam što moram još popraviti u svojoj igri. Nije istina da ne igram u Nici i tako sam izborniku i rekla. Jer, drugi sam strijelac svoje ekipe. Odmorit ću se u Koprivnici pet dana, pa se vraćam u klub. Imamo pripreme i čeka nas drugi dio prvenstva, tako da nemam vremena za tugu. Fokusirana sam na obveze i ono što slijedi."

Što kaže majka na odluku?

"Mama mi je isto razočarana i tužna. Ali, ona je uvijek uz mene, moja podrška... Na nju uvijek mogu računati", rekla nam je Tena.

O rukometnom odrastanju uz slavnu mamu, tj je li njezino veliko rukometno ime teret i pritisak Teni u njezinoj karijeri, mlada rukometašica velikih mogućnosti nam objašnjava:

'Ne volim usporedbe s majkom, smeta mi to'

"Moja vam mama nije u početku ni htjela da se bavim rukometom jer je znala što je to, kakva je to žrtva. U jednu ruku mi je bilo teško biti kćer Snježane Petike tijekom svoje karijere, a u drugu ruku mi je moj put prema seniorskom stažu bio popločen njezinim velikim rukometnim znanjem, iskustvom, iako su me svi uvijek gledaju i gledaju me i danas kroz prizmu slavne majke, koja je imala vrhunsku karijeru. I to konstantno uspoređivanje s njom me smeta, a mi uopće nismo ni isti tip igračica. Ali tako je, kako je, od toga ne mogu pobjeći."

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL Snježana Petika

Ne voli Tena nikako kad da ju se uspoređuje s majkom...

"Baš ne volim... Kad je moja majka igrala rukomet je bio drugačiji, bilo je drugačije vrijeme. Majka mi je bila finter, a ja sam više šuter. Mene i nju ne može se dovoditi u isti igrački kontekst po ničemu".

Poslala je i poruku djevojakama..

"Svojim curama želim sreću na SP-u da ostvare što bolji rezultat, po mogućnosti plasman u kvalifikacije za OI. Bit ću uz njih svim srcem. Žao mi je što im neću moći pomoći.

Hrvatske rukometašice sutra putuju u Švedsku.